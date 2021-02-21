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Kardeşlerim dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kardeşlerim hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Kardeşlerim konusu ve oyuncuları

ATV ekranlarının ilgiyle beklenen dizisi Kardeşlerim bu akşam 20:00'da izleyici karşısına çıkıyor. İşte detayları...

21 Şubat 2021 Pazar 19:56
Kardeşlerim dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kardeşlerim hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor? Kardeşlerim konusu ve oyuncuları
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ATV'nin merak edilen yeni dizisi Kardeşlerin bugün ekran karşısına çıkıyor. Dizi,  cumartesi akşamları saat 20:00'de ATV ekranlarında olacak. 

Kardeşlerim dizisi neyi anlatıyor?

Dizi ailesine bağlı, sevgi dolu dört kardeşi ve hayat mücadelelerini konu almaktadır. Hayatlarından yaşanan kara güne kadar huzurlu ve mutlu bir hayat sürmüşlerdir. Ancak o acı günden sonra hayatları bir daha eskisi gibi olmamış ve bu dört kardeş kimsesiz kalmıştır. 

Artık tutunacak kimseleri kalmayan Kadir, Ömer, Asiye ve Emel kardeşler olanlardan sonra ayakta kalmaya, hayata tutunmaya çabalayacaktır. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Akif Atakul ise yaptıklarının cezasını çekmeden bu işten sıyrılmayı planlamaktadır. 

Kardeşlerim dizisi oyuncu kadrosu

Başrollerinde Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu gibi isimler yer almaktadır. Ayrıca Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Aylin Akpınar gibi başarılı isimler de dizide rol almaktadır. 



Son Güncelleme: 21.02.2021 19:56
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ATVKardeşlerim
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