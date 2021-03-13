İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu

Cumartesi günü basında geniş bir yer bulan Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Mart 13 Cumartesi tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

13 Mart 2021 Cumartesi 21:00
Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
Takip Et:

Atv ekranlarının uzun zamandan beri beklenen dizisi Kardeşlerim 20 Şubat Cumartesi saat 20:00’da izleyiciyle buluşuyor. İlgi çekici hikayesi ve dram yönü ile kalplerde yer edinecek bir dizi ekranlarda yer almaya başlayacak. 

Kardeşlerim dizisi tekrarları ne zaman hangi gün saat kaçta? 

Kardeşlerim dizisini izleyemeyen ya da tekrarını izlemek isteyen kişiler için dizinin tekrar bölümlerinin hangi günlerde ve saatte olduğu merak edilmeye başlandı. Atv, pek çok kanalın yaptığı gibi yeni yayına başlayan diziyi yayınlandığı ilk hafta pek çok defa tekrar bölümlerini yayınlamaktadır. Bu, uzun zamandan beri dizilerde uygulanmaktadır. Son olarak Akıncı ve Maraşlı dizilerinde de yayınlandığı ilk haftada hemen her gün birçok defa tekrar bölümleri yayınlanmıştır. Dizinin izleyici kitlesinin kazanması ve izleyemeyen kişilerin izleyebilmesi için bu şekilde tekrar bölümler gösterilmektedir.

Kardeşlerim dizisinin ilk bölümü 20 Şubat Cumartesi saat 20:00’da yayınlanıyor. Sonrasında hemen ardına Kardeşlerim dizisinin ilk bölüm tekrarı saat 22:30’da gösterilecek. Daha sonrasında 21 Şubat Pazar günü saat 16:00’da tekrar bölümü ekranlarda yer alacak. Aynı günün pazar gecesi saat 00:20’de tekrar bölümü yeniden ekranlarda olacak.   

İlerleyen haftada dizinin birçok gün içerisinde tekrar bölümlerinin yayınlanması sürdürülecektir. 22 Şubat Pazartesi günü gecesi saat 00:30’da ekranlarda yer edinecek. Daha sonrasında 23 Şubat Salı günü saat 00:15’de tekrar bölümü yayında olacak.

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 21:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVBÖLÜMTekrarDiziKardeşlerim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show Volkan Severcan kimdir, nereli? Volkan Severcan kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Volkan Severcan kimdir, nereli? Volkan Severcan kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Nükhet Duru kimdir, nereli? Nükhet Duru kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Nükhet Duru kimdir, nereli? Nükhet Duru kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Suzan Kardeş kimdir, nereli? Suzan Kardeş kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Suzan Kardeş kimdir, nereli? Suzan Kardeş kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Berkay kimdir, nereli? Berkay kaç yaşında, evli mi? Berkay gerçek adı soyadı nedir?
İbo Show Berkay kimdir, nereli? Berkay kaç yaşında, evli mi? Berkay gerçek adı soyadı nedir?
İbo Show 17. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi İbo Show 17. son bölüm Star TV canlı izle
İbo Show 17. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi İbo Show 17. son bölüm Star TV canlı izle
TV8 Doya Doya Moda final mi yapıyor, bitiyor mu?
TV8 Doya Doya Moda final mi yapıyor, bitiyor mu?

Popüler Haberler

Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Emanet dizisinin Begüm'ü Gözde Gürkan'ın hayat hikayesi!
Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Her Şeye Evet film konusu ve oyuncuları
Kayserispor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS - Kayseri geniş özeti ve maçın golleri
İbo Show Volkan Severcan kimdir, nereli? Volkan Severcan kaç yaşında, evli mi?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Sen Çal Kapımı dizisinde Suzi karakterine Nihan Şahenk hayat veriyor
Amerikan Rüyası 2 film konusu ve oyuncuları
A101'de satılan Reeder P13 akıllı cep telefonu özellikleri ve yorumları
Mucize Doktor Tolga kimdir? Mehmet Ezel Özgün biyografisi
Memur, İşçi, Emekli, Çalışan ve Öğrenci birikim hesapları olan herkesi ilgilendiriyor! 2021 Birikim yapanların destekleri artırılıyor!
Trabzonspor Alanyaspor 3-1 maç özeti ve Trabzon Alanya golleri izle
Sen Çal Kapımı dizi oyuncusu Prens Seymen kimdir? Mert Öcal hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisi Zeynep (Güliz Aybay) kimdir?
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu hakkında bilgiler
İbo Show Suzan Kardeş kimdir, nereli? Suzan Kardeş kaç yaşında, evli mi?
Gönül Dağı dizisi Selami karakteri kimdir? Eser Eyüboğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.