Kardeşlerim dizisi Suzan kimdir? Suzan gerçekte kimdir?

ATV’nin sevilen dizilerinden olan Kardeşlerim dizisinde Suzan karakteri izleyicilerden beğeni toplamakta. Peki, bu karakter gerçekte kimdir? Merak edilenleri sizler için araştırdık!

Kardeşlerim Suzan karakterinin özellikleri

Kenan ‘ın karısı olarak karşımıza çıkan Suzan karakteri evli olmasına rağmen başka bir aşk yaşamakta. Kocasını, genç ve yakışıklı ortağıyla aldatan Suzan Akif ile sevgilidir.

Birlikte yazlığa giden Akif ve Suzan’ın yasak aşklarını Hatice fark eder. Bütün olayların farkına varan Hatice’nin ölümünün ardından Suzan kendini çok suçlu hisseder. Bu suçlulukla Kadir ve kardeşlerine yardım etmek ister ama parayı Şengül’e verir ve olaylar gelişmeye başlar.

Suzan karakteri gerçekte kimdir?

Suzan karakterini canlandıran güzel oyuncu Ahu Yağtu’dur. Daha önceki projesi olan “Kadın” dizisinde oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü sanatçı bu projesinde de oldukça merak uyandırdı.

Ahu Yağtu 11 Temmuz 1978 tarihinde doğmuştur. Mesleğini hem model hem de oyuncu olarak sürdüren güzel oyuncu birçok dikkat çekici projede yer almıştır.

Ahu Yağtu rol aldığı projeler