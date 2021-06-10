Kardeşlerim dizisi sezon finali tarihi belli mi ? 2. Sezon ne zaman başlayacak ?

Kardeşlerim dizisinde, anne ile babalarını kaybettikten sonra hayatta karşılaştıkları bütün zorluklara rağmen bir arada olan, hiçbir durumda birbirlerini bırakmayan kardeşlerin hikayesi anlatılıyor.

Kardeşlerim dizisi 14. bölümde yaşananlar

14. bölümde Asiye kafede işe başlamıştır. Bu sırada Doruk ile yakınlaşmaları devam ettiği için kafede birbirlerine karşı kıskançlık yaşamaktadırlar.

Kardeşlerim dizisi 15. bölümde neler yaşanacak?

Diğer taraftan Ömer, Suzan’ın annesi olduğunu öğrenmiştir ve Nebahat annesini öldürmek için ona çarpacağı sırada kendini arabanın önüne atarak annesini kurtarır. Bu olay sonrasında anne oğlu arasındaki yakınlaşma artmıştır.

Asiye kirayı ve faturaları ödemek için çalışmaya devam edecek. Ömer ile ailesini utandırmayı isteyen okul arkadaşları Asiye’yi garsonluk yapsın diye ek iş olduğuna inandırırlar ve evlerine çağırırlar. Asiye arkadaşlarının evine gittiğinde onların iftirasına uğrar ve bu sırada birisi Asiye’yi itince Asiye kafasını havuzun kenarına çarpar ve kanlar içinde yere yığılır.

Kardeşlerim dizisi ne zaman sezon finali yapıyor?

Sevilen dizi Kardeşlerim, 26 Haziran tarihinde yayınlanacak 19. bölümü ile sezon finali yapacak.

Kardeşlerim dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

26 Haziran tarihinde sezon finali yapacak olan Kardeşlerim dizisi Eylül ya da Ekim ayı gibi 2. sezonu ile ekranlarda olacak.