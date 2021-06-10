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Kardeşlerim dizisi sezon finali tarihi belli mi ? 2. Sezon ne zaman başlayacak ?

ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim, her hafta Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Dizi yayın hayatına başladığı günden itibaren oldukça sevildi ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizinin hayranları ise dizinin ne zaman sezon finali yapacağını merak ediyor. Peki, Kardeşlerim dizisi sezon finali tarihi belli mi? 2. sezon ne zaman başlayacak?

10 Haziran 2021 Perşembe 17:01
Kardeşlerim dizisi sezon finali tarihi belli mi ? 2. Sezon ne zaman başlayacak ?
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Kardeşlerim dizisinde, anne ile babalarını kaybettikten sonra hayatta karşılaştıkları bütün zorluklara rağmen bir arada olan, hiçbir durumda birbirlerini bırakmayan kardeşlerin hikayesi anlatılıyor.

Kardeşlerim dizisi 14. bölümde yaşananlar

14. bölümde Asiye kafede işe başlamıştır. Bu sırada Doruk ile yakınlaşmaları devam ettiği için kafede birbirlerine karşı kıskançlık yaşamaktadırlar.

Diğer taraftan Ömer, Suzan’ın annesi olduğunu öğrenmiştir ve Nebahat annesini öldürmek için ona çarpacağı sırada kendini arabanın önüne atarak annesini kurtarır. Bu olay sonrasında anne oğlu arasındaki yakınlaşma artmıştır.

Kardeşlerim dizisi 15. bölümde neler yaşanacak?

Asiye kirayı ve faturaları ödemek için çalışmaya devam edecek. Ömer ile ailesini utandırmayı isteyen okul arkadaşları Asiye’yi garsonluk yapsın diye ek iş olduğuna inandırırlar ve evlerine çağırırlar. Asiye arkadaşlarının evine gittiğinde onların iftirasına uğrar ve bu sırada birisi Asiye’yi itince Asiye kafasını havuzun kenarına çarpar ve kanlar içinde yere yığılır.

Kardeşlerim dizisi ne zaman sezon finali yapıyor?

Sevilen dizi Kardeşlerim, 26 Haziran tarihinde yayınlanacak 19. bölümü ile sezon finali yapacak.

Kardeşlerim dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

26 Haziran tarihinde sezon finali yapacak olan Kardeşlerim dizisi  Eylül ya da Ekim ayı gibi 2. sezonu ile ekranlarda olacak.



Son Güncelleme: 10.06.2021 17:01
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