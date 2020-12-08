Kardeşlerim Dizisi Oyuncuları Ve Karakterleri Kimlerdir?

Yayın sektörüne yeni giren yapım şirketlerinden NGM Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncuları merak edilmektedir. Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncuları ise Celil Nalçakan, Ahu Yağtu ve Kaan Sevi olacaktır. Dizinin yapımcılığını ise Sefir’in Kızı adlı dizinin yapımcılarından olan Nazlı Heptürk’ün üstleneceği açıklanmıştır. Kardeşlerim dizisi dram türünde olacaktır.

Çekimlerine 2021 Ocak aylarında başlanacağı tahmin edilen Kardeşlerim dizisinin Yönetmeni ise Serkan Birinci olacaktır. Bunların yanı sıra Kardeşlerim dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı netleşmemiştir. Fakat Kanal D ve Show TV Kardeşlerim dizisini almak için yakından ilgilendiklerini bildirdiler.

Kardeşlerim Dizisinin Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Celil Nalçakan

Erkek başrol oyunculuğunu Celil Nalçakan üstlenmiştir. Celil Nalçakan, Kardeşlerim dizisinin başrolünü üstlenmeden önce Kırmızı Oda adlı dizide konuk oyunculuk yapan Celil Nalçakan’ın gerçek mesleği mühendisliktir. 1978 Sivas doğumlu olan Nalçakan, Türvak’da tiyatro eğitimi almıştır. Sıla ve Vicdan dizilerinde gösterdiği başarılı oyunculuğundan dolayı izleyicilerden yüksek beğeniler almıştır. Celil Nalçakan’ı ünlü yapan dizi Poyraz Karayel dizisidir. 42 yaşında olan Celil Nalçakan daha önce de Hayati ve Diğerleri dizisinde başrolde oynamasına rağmen başarısızlık yaşamıştır. Daha sonradan farklı projelerde yer alarak ünlenen oyuncunun şuan ki yer alacağı proje Kardeşlerim dizisi olacaktır.

Ahu Yağtu

Ahu Yağtu 1978 yılının 11 Temmuz gününde İzmir’de doğmuştur. 42 yaşının içinde olan Ahu Yağtu, Şahika Tekand Stüdyo da oyunculuk dersleri almıştır. Yağtu özellikle Paramparça dizisinde büyük ilgi çekerek beğenileri üstüne toplamıştır. En son Kadın dizisinde yer almıştır. Ahu Yağtu, Cem Yılmaz ile yapmış olduğu evlilikten sonra ünlenmiştir. Cem Yılmaz’ın her zaman yanında görmeye alışık olduğumuz Kemal’in ise annesidir. Ahu Yağtu modellik oyunculuk ve sunuculuğun yanında stil danışmanı olarak da tercih edilip beğenilen birisidir. 1,75 metre boyunda, 55 kilo olan Ahu Yağtu bu günlerde fabrikatör Efe Dursun ile aşk yaşadığı iddia edilmektedir.

Kaan Sevi

En son oynadığı dizi olan Nöbet dizisinde Koray karakterini canlandırmış olan Kaan Sevi, bu dizide başarı elde edememiştir. Yakışıklı oyuncu Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Ali karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. 1995 yılında İstanbul’da doğan Kaan Sevi 25 yaşındadır. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüyle tamamlayan oyuncu aynı zamanda modellik yapmaktadır. Kaan Sevi 1.80 boyunda ve 78 kilodur. Daha sonradan farklı projelerde yer alarak ünlenen oyuncunun şuan ki yer alacağı proje Kardeşlerim dizisi olacaktır.

Halit Özgür Sarı

En son oynadığı Kırmızı Oda dizisinden ayrılık kararı alarak Kardeşlerim dizisinde oynamaya karar veren oyuncu dizide kardeşlerden birine hayat verecektir. Eğitimini Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümüyle tamamlamıştır. 1993 yılında İstanbul’da doğmuş olan Sarı, Kardeşlerim dizisinde oynayacağı zaman 27 yaşındadır. Daha önce Şampiyon dizisinde yer alan Halit Özgür Sarı oyunculuk eğitimini ise Esra Kızıldoğan’da ve Craft Oyunculuk Atölyesinde almıştır. Halit Özgür Sarı’yı Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Süleyman Bey karakteri ile ve Hakan Muhafız dizisi ile tanımaktayız. Halit Özgür Sarı 1.78 metre boya sahiptir ve 67 kilodur.

Onur Seyit Yaran

Kalk Gidelim dizisinde canlandırdığı Canberk karakteri ile izleyiciler tarafından sevilen oyuncu 1996 yılında doğmuştur. 24 yaşında olan Yaran, 2016 yılında ise Best Model olarak seçilmiştir. 2019 yılında ise TRT’nin beğenilen dizisi Vuslat’ta finans uzmanı olan Enes karakteri ile ekranlarda yer almıştır. Sevgilisinin isminin bilinmemesiyle beraber 1.87 metre boyunda olan Yaran, 78 kilodur.

Yiğit Koçak

Gel Dese Aşk dizisinde Onur karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu diziye tutunamayarak ayrılmıştır. Yiğit Koçak Kardeşlerim dizisinde oynamaya başlayacaktır. 1995 yılında Samsun da doğan Koçak 25 yaşındadır. Oyunculuk eğitimini Akademi 35,5 da tamamlayan Yiğit Koçak lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümünde tamamlamıştır. En başta yakışıklığından ve yeteneklerinden kaynaklı olarak Vine platformunda tanınmış olan Koçak, daha öncelerde Seni Kimler Aldı ve Kimse Bilmez dizilerinde rol almıştır. 1.88 metre boy uzunluğuna sahip olan Yiğit Koçak, 76 kilo ağırlığındadır.