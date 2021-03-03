Kardeşlerim Dizisi Ömer Kimdir? Ömer karakterinin gerçek adı nedir? Sevgilisi, kilosu ve boyu

12 Ekim 1995 Samsun doğumlu olan oyuncu Kardeşlerim dizisinde Ömer karakterine hayat vermektedir. Bilal Yiğit Koçak ilk oyunculuk deneyimini Seni Kimler Aldı dizisinde yaşamıştır. Koçak aynı zamanda Vine fenomeni ve sosyal medya fenomenidir. Oyuncu, eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nde almıştır. Bunun yanı sıra Akademi 3,5’da oyunculuk eğitimi almıştır.

Genç oyuncunun boyu 1.88 iken kilosu 76’dır.

Aynı zamanda reklam oyunculuğu da yapan Koçak, D Smart ve KFC reklamlarında boy göstermiştir. Dizi oyunculuğu hayatı ise 2017 senesinde Seni Kimler Aldı ile başlamıştır.

Oyuncunun yer aldığı projeler:

Seni Kimler Aldı (2017 senesinde Mehmet Çelik rolünde)

Kimse Bilmez (2019 senesinde Sinan Eğilmez rolünde)

Gel Dese Aşk (2020 senesinde Onur Pusat rolünde)

Kardeşlerim (2021 senesinde Ömer Eren rolünde)