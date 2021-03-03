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Kardeşlerim Dizisi Ömer Kimdir? Ömer karakterinin gerçek adı nedir? Sevgilisi, kilosu ve boyu

ATV'nin yayın macerasına yeni başlayan dizisi Kardeşlerim yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin konusu dışında oyuncuları ve özel hayatları merak ediliyor. Merak edilenler arasında Ömer karakterine hayat veren Bilal Yiğit Koçak'da yer alıyor. İşte Bilal Yiğit Koçak ile alakalı merak edilenler...

03 Mart 2021 Çarşamba 14:57
Kardeşlerim Dizisi Ömer Kimdir? Ömer karakterinin gerçek adı nedir? Sevgilisi, kilosu ve boyu
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12 Ekim 1995  Samsun doğumlu olan oyuncu Kardeşlerim dizisinde Ömer karakterine hayat vermektedir. Bilal Yiğit Koçak ilk oyunculuk deneyimini Seni Kimler Aldı dizisinde yaşamıştır. Koçak aynı zamanda Vine fenomeni ve sosyal medya fenomenidir. Oyuncu, eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nde almıştır. Bunun yanı sıra Akademi 3,5’da oyunculuk eğitimi almıştır.

Genç oyuncunun boyu 1.88 iken kilosu 76’dır.

Aynı zamanda reklam oyunculuğu da yapan Koçak, D Smart ve KFC reklamlarında boy göstermiştir. Dizi oyunculuğu hayatı ise 2017 senesinde Seni Kimler Aldı ile başlamıştır.

Oyuncunun yer aldığı projeler:

Seni Kimler Aldı (2017 senesinde Mehmet Çelik rolünde)

Kimse Bilmez (2019 senesinde Sinan Eğilmez rolünde)

Gel Dese Aşk (2020 senesinde Onur Pusat rolünde)

Kardeşlerim (2021 senesinde Ömer Eren rolünde)



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:57
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ATVKardeşlerimYeniDiziBilalYiğitKoçak
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