Kardeşlerim Dizisi Oğulcan Kimdir? Cihan Şimşek kim? Rol aldığı diziler hangileri ?

Kardeşlerim dizisi Oğulcan kimdir?

ATV ekranlarına gelen Kardeşlerim dizisinde ki Oğulcan Şengül ve Orhan çiftinin oğullarıdır. Aybike’nin abisi olan Oğulcan birlikte büyüdüğü kuzenlerine çok değer vermektedir. Kuzeni olan Ömer ile çok iyi anlaşır ve sırlarını ona anlatır. Yeri geldiğinde kuzenlerine kötü davranan annesine bile karşı çıkar. Oğulcan sınıf arkadaşı Harika’ya aşıktır.

Kardeşlerim dizisinde Oğulcan karakterine hayat veren oyuncu Cihan Şimşek’tir. 1992 yılı Ağustos ayında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Gurbetçi bir ailenin evladıdır. En son 4N1K dizisinde Sinan karakterine hayat vererek hafızalarda yer edinmiştir.

FOX Tv’de 2009 yılında Bez Bebek dizisinde rol almıştır. Daha sonralarında ise Zil Çalınca dizisinde başrol oynayarak beğenileri kazanmıştır. Bir Yastıkta, Beni Böyle Sev, Poyraz, Hanım Köylü gibi dizilerde de rol almıştır.

