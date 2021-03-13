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Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi konusu ve çekim yeri

Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi konusu ve çekim yeri konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi konusu ve çekim yeri hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 13 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Mart 2021 Cumartesi 19:43
Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi konusu ve çekim yeri
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ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim, merakla bekleniyor. Dizinin fragmanı yayınlandı. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da ilgi çeken yeni dizi, 20 Şubat akşamı seyirciyle buluşacak.

Dizinin çekildiği yer

Kadroda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı, Yiğit Koçak, Aylin Akpınar yer almaktadır. Dizi, İstanbul’da çekilmektedir.

Dizinin çekildiği ilçeler

Dizi, birçok farklı semtte çekilmiştir. İlçeler hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Dizi çekilirken okul, mahalle, sokak, ev gibi mekanlar tercih edildi. Genellikle ailenin yaşamını sürdürdüğü ev ve özel bir okulda çekimler devam etti.

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 19:43
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çekim YeriYeni DiziKardeşlerim
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