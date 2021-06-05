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Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi çekim yerleri ve mekanları

Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi çekim yerleri ve mekanları haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:43
Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizisi çekim yerleri ve mekanları
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ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim, merakla bekleniyor. Dizinin fragmanı yayınlandı. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da ilgi çeken yeni dizi, 20 Şubat akşamı seyirciyle buluşacak.

Dizinin çekildiği yer

Kadroda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı, Yiğit Koçak, Aylin Akpınar yer almaktadır. Dizi, İstanbul’da çekilmektedir.

Dizinin çekildiği ilçeler

Dizi, birçok farklı semtte çekilmiştir. İlçeler hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Dizi çekilirken okul, mahalle, sokak, ev gibi mekanlar tercih edildi. Genellikle ailenin yaşamını sürdürdüğü ev ve özel bir okulda çekimler devam etti.

 


Son Güncelleme: 05.06.2021 19:43
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çekim YeriYeni DiziKardeşlerim
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