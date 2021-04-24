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Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizi çekim seti hangi ilde?

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizi çekim seti hangi ilde? konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizi çekim seti hangi ilde? ile ilgili gelişmeleri 24 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:43
Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizi çekim seti hangi ilde?
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ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim, merakla bekleniyor. Dizinin fragmanı yayınlandı. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da ilgi çeken yeni dizi, 20 Şubat akşamı seyirciyle buluşacak.

Dizinin çekildiği yer

Kadroda Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı, Yiğit Koçak, Aylin Akpınar yer almaktadır. Dizi, İstanbul’da çekilmektedir.

Dizinin çekildiği ilçeler

Dizi, birçok farklı semtte çekilmiştir. İlçeler hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Dizi çekilirken okul, mahalle, sokak, ev gibi mekanlar tercih edildi. Genellikle ailenin yaşamını sürdürdüğü ev ve özel bir okulda çekimler devam etti.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:43
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