Kardeşlerim dizisi ne zaman final yapacak? Kardeşlerim kaç bölüm sürecek?

ATV ekranlarının yeni dizisi ‘Kardeşlerim’ ilk bölümü ile 20 Şubat Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. İki bölümü yayınlanan dizi hikayesi ile izleyicileri etkilemeyi başardı. Aynı gün yayınlanan yüksek reytingli dizilerle yarışan Kardeşlerim, izleyiciden aldığı olumlu tepkiler ile cumartesi günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Hikayesiyle izleyicileri gözyaşlarına boğan Kardeşlerim, ilk bölümüyle 5; ikinci bölümüyle ise reytinglerini 7,69’a çıkarmayı başardı. Dizinin aynı şekilde devam etmesi halinde reytinglerini daha da yükseltmesi bekleniyor.

Kardeşlerim ne zaman final yapacak?

Ekran macerasına yeni başlayan Kardeşlerim dizisinin ne zaman final yapacağı henüz bilinmiyor. Şu an 15 Mayısıs 2021 tarihinde diğer dizilerde olduğu gibi sezon finali yapması bekleniyor. Ancak reytinglerin kötü olması durumunda erken final yaparak Mayısıs ayında ekrana veda edebilir.

Edinilen bilgiye göre Kardeşlerim dizisinin kanal ile 13 bölümlük sözleşmesi olduğu biliniyor. Bu 13 bölümde dizinin performansı değerlendirilecek ve 2.sezon için karar alınacak. Dizi şu an olduğu gibi 5 üzeri reyting almaya devam ederse, 2021-2022 sezonunda da ekranlarda yerini almaya devam edecektir.

Kardeşlerim dizisi kaç bölüm sürecek?

Kardeşlerim dizisinin kanal ile 13 bölümlük bir sözleşmesi olduğu biliniyor. Dram üzerine kurulu hikayenin ilerleyen bölümlerinde dram seviyesinin düşmesiyle izleyicinin dikkatini çekmeyecek ve bu süreçten sonra reytingleri düşmeye başlayacaktır. Yapım ekibi ikinci sezon için etkileyici bir senaryo ortaya çıkarmazsa dizinin final yapması kaçınılmaz olacaktır. Fakat eğer dram seviyesi aynı düzeyde kalır ve senaryo etkilemeye devam ederse şüphesiz dizinin ikinci sezonu da yayınlanacaktır.