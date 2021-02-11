Kardeşlerim dizisi ne zaman başlaycak? ATV Kardeşlerim dizisi yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu

NGM yapım tarafından ekranlarımıza gelecek olan yeni dizi Kardeşlerim şimdiden çok konuşulmaya başladı. Atv'nin bu dönem içinde çıkardığı Maraşlı, Akıncı gibi birçok yeni diziden biri olan 'Kardeşlerim' dizisinin konusu, kadrosu ve ilk bölümünün yayınlanacağı tarih merak konusu oldu.
'Kardeşlerim' dizisi ailesini kaybeden, ikisi kız ikisi erkek dört kardeşin hayat hikayesini konu almaktadır. Atv ekranlarında bizlerle diğer hafta buluşacak olan dizi 20 Şubat günü Cumartesi saat 20.00'da ekranlarımızda olacak. Merakla beklenen ilk bölümün fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.
KONUSU
Oyuncu kadrosu; Halit Özgür Sarı - Kadir, Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye, Aylin Akpınar - Emel, Yiğit Koçak - Ömer şeklindedir.