Kardeşlerim dizisi ne zaman başlaycak? ATV Kardeşlerim dizisi yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu

NGM yapım tarafından ekranlarımıza gelecek olan yeni dizi Kardeşlerim şimdiden çok konuşulmaya başladı. Atv'nin bu dönem içinde çıkardığı Maraşlı, Akıncı gibi birçok yeni diziden biri olan 'Kardeşlerim' dizisinin konusu, kadrosu ve ilk bölümünün yayınlanacağı tarih merak konusu oldu.

'Kardeşlerim' dizisi ailesini kaybeden, ikisi kız ikisi erkek dört kardeşin hayat hikayesini konu almaktadır. Atv ekranlarında bizlerle diğer hafta buluşacak olan dizi 20 Şubat günü Cumartesi saat 20.00'da ekranlarımızda olacak. Merakla beklenen ilk bölümün fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

KONUSU

Başlarına gelen bir kaza sonucu hem öksüz hem de yetim kalan dört kardeş başbaşa kalırlar. Bu durum içinde ne yapacağını bilemeyen kardeşler en önemli şeyin birbirlerinin elini bırakmamak olduğunu anlarlar. Kazaya sebebiyet veren Akif karakteri, ailesiz kalmış dört kardeşi sahibi olduğu okula alır. Kendilerini bir anda zengin kişilerin arasında bulan kardeşlerin hayatı da değişecektir. Abileri Kadir ise yaşanan bunca değişimin içinde kardeşlerini bir arada tutabilmek için elinden geleni yapacaktır.

Oyuncu kadrosu; Halit Özgür Sarı - Kadir, Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye, Aylin Akpınar - Emel, Yiğit Koçak - Ömer şeklindedir.