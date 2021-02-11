Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? Kardeşlerim dizisi oyuncuları ve konusu

Atv ekranlarında başlayacak olan yeni dizi ‘Kardeşlerim’ ilk fragmanını bizlerle paylaştı. İlk bölüm tarihinin hangi gün olduğu belirlenen dizinin konusu ve kadrosu da merak ediliyor. Kimsesiz dört kardeşin içler acısı hikayesi ile karşımıza çıkacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu şu şekildedir;

KONU

Kimsesiz kalmış 4 kardeşin hayat mücadelesini ele alan bir konusu vardır. Dört kardeş her şeylerini kaybetmiştir ancak birbirlerine duydukları sevgi ile hala bir arada durarak hayata devam etmeye çalışırlar.

KADROSU

Yeni dizinin oyuncu kadrosunda Halit Özgür Sarı, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete ve ‘Kırmızı Oda’ dizisinden akıllarda kalan Meliha’nın ablasını .ok güzel bir şekilde canlandıran Su Burcu Yazgı da bu yapımda yer alam oyuncular arasındadır.

NE ZAMAN EKRANLARDA

Heyecanla beklenen yeni dizi ‘Kardeşlerim’ 20 Şubat Cumartesi, Atv ekranlarında bizlerle olacak.