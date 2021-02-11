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Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? ATV yeni dizisi Kardeşlerim dizisi oyuncuları ve konusu

Fragmanı yayınlanan Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim çok yakında bizlerle olacak. NGM yapımcılığında gerçekleşen projenin senaryosu Gül Abus Semerci’ye aittir. Yönetmenliğini ise Serkan Birinci yapmaktadır. Heyecanla beklenen dizinin konusu ve oyuncu kadrosu oldukça ilgi uyandırıcı. Yeni dizinin konusu, kadrosu ve ne zaman başlayacağı bilgileri yazımızın devamında yer almaktadır.

11 Şubat 2021 Perşembe 21:55
Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? ATV yeni dizisi Kardeşlerim dizisi oyuncuları ve konusu
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Atv ekranlarında başlayacak olan yeni diziKardeşlerim’ ilk fragmanını bizlerle paylaştı. İlk bölüm tarihinin hangi gün olduğu belirlenen dizinin konusu ve kadrosu da merak ediliyor. Kimsesiz dört kardeşin içler acısı hikayesi ile karşımıza çıkacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu şu şekildedir;

 

KONU

Kimsesiz kalmış 4 kardeşin hayat mücadelesini ele alan bir konusu vardır. Dört kardeş her şeylerini kaybetmiştir ancak birbirlerine duydukları sevgi ile hala bir arada durarak hayata devam etmeye çalışırlar.

 

KADROSU

Yeni dizinin oyuncu kadrosunda Halit Özgür Sarı, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete ve ‘Kırmızı Oda’ dizisinden akıllarda kalan Meliha’nın ablasını .ok güzel bir şekilde canlandıran Su Burcu Yazgı da bu yapımda yer alam oyuncular arasındadır.

 

NE ZAMAN EKRANLARDA

Heyecanla beklenen yeni dizi ‘Kardeşlerim’ 20 Şubat Cumartesi, Atv ekranlarında bizlerle olacak.



Son Güncelleme: 11.02.2021 21:55
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Anahtar Kelimeler:
KardeşlerimATVYeni Dizi
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