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Kardeşlerim dizisi ne kadar izlendi?

Televizyon hayatına 20 Şubat Cumartesi saat 20.00'de ATV'de başlayan Kardeşlerim dizisinin reyting sıralaması merak ediliyor. Dizinin ilk bölümünün ardından reyting sonuçları çıktı. İddialı dizilerle aynı gün yayınlanan Kardeşlerim dizisi reytinglerde kaçıncı sırada yer alıyor? İşte reyting sonuçları...

21 Şubat 2021 Pazar 14:41
Kardeşlerim dizisi ne kadar izlendi?
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ATV’de başlayan Kardeşlerim dizisi ilk bölümü ile 20 Şubat Cumartesi saat 20.00’de izleyici ile buluştu. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk’un bulunduğu dizinin ilk bölümünün reyting sonuçları açıklandı.

İlk bölüm ile, Total’de 6. sıraada, AB’de 7. sırada ve ABC1’de 8. sırada yer alıyor.

Kardeşlerim dizisi ile aynı gün yayınlanan TRT1’in dizisi olan “Gönül Dağı” tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşirken, Total’de ikinci olan dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, üçüncü olan program ise Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu oluyor.

Sıralama AB’de ise değişiklik göstererek ikinci sıraya Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu yerleşirken üçüncü sırada ise Gönül Dağı özet bölümü yer alıyor.

Sıralama ABC1’de ise şu şekilde, ikinci sırada yine Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Survivor yer alıyor.



Son Güncelleme: 21.02.2021 14:41
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Anahtar Kelimeler:
ATVKardeşlerimYeniDiziReyting
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