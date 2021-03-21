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Kardeşlerim dizisi Meral kimdir? Gerçek adı nedir? Seda Kırımlıoğlu rol aldığı yapımlar

Kardeşlerim dizisine yeni katılan ünlü manken Seda Kırımlıoğlu, Meral karakterini canlandıracak. Seda Kırımlıoğlu’nun kim olduğu ise izleyenler tarafından merak konusu oldu. Seda Kırımlıoğlu hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için haberimizde paylaştık.

21 Mart 2021 Pazar 17:53
Kardeşlerim dizisi Meral kimdir? Gerçek adı nedir? Seda Kırımlıoğlu rol aldığı yapımlar
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Cihan Şimşek, Sabahattin Yakut, Recep Usta, Simge Selçuk gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin kadrosu her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kadroya geçenlerde yeni bir ünlü daha eklendi. Ünlü manken Seda Kırımlıoğlu’nun dizide Meral karakterini canlandıracağı ortaya çıktı. Yeni katılan ünlü manken Seda Kırımlıoğlu’nun kim olduğu merak konusu oldu.

 

Meral karakterini canlandıran Seda Kırımlıoğlu kimdir?

27 Şubat 1985 doğumlu olan 36 yaşındaki ünlü manken Seda Kırımlıoğlu, Antalya’da doğmuştur. Miss Tourism Turkey 2005 yılında Türkiye Güzeli olan Seda Kırımlıoğlu, Model of The Universe yarışmasında da Dünya ikincisi olmayı başarmıştır. 2003 yılından beri kariyerini sürdürmekte olan Seda Kırımlıoğlu genellikle modelliği, mankenliği ve sunuculuğuyla ünlüdür. Güzel mankenin ilk dizi çalışması olan Kardeşlerim dizisinde nasıl bir performans sergileyeceğiyse merak konusu.



Son Güncelleme: 21.03.2021 17:53
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Anahtar Kelimeler:
KardeşlerimMeralSeda Kırımlıoğlu
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