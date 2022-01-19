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Kardeşlerim dizisi Melisa kimdir?

Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Dizi her geçen gün daha izlenir hale geldi ve dizi hayranları dizide geçen karakterleri merak etmeye başladı. Akif'in kızı olan Melisa karakteri kim? Kardeşlerim dizisi Melisa kimdir?

19 Ocak 2022 Çarşamba 11:03
Kardeşlerim dizisi Melisa kimdir?
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Şubay ayının sonlarına doğru yayın hayatına başlayan ve oldukça başarılı bir şekilde yayın hayatına devam eden Kardeşlerim dizisinde yeni bölümlerin yaz sezonunda da devam etmesi bekleniyor. Dizi başarılı bir şekilde devam ederken bir yandan da dizi de geçen oyuncuların geçmişleri ve kim oldukları merak edilmeye başlandı.

Dizinin önemli karakterlerinden olan Melisa hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. İşte ayrıntılar.

Melisa dizide zengin aile olan Akif ve Nebahat'ın kızı rolünde oynamaktadır. Nebahat ve Akif ilişkisi de çetrefilli bir hale gelmeye başladı. Diziye yön veren Doruk karakterininde kız kardeşi olan Melisa büyük aşkı Kadir'in peşinden koşmaya ise devam ediyor ve ailesinden de tepki çekmeye devam ediyor.

İlk önceleri Ömerle'de yakınlaşan Melisa ona ilgi duymadığını farketti ve gerçek sevgisi baki olan Kadir ile 12. bölümde sevgili oldular.

Melisa'nın gerçek ismi ise Damla Su ikizoğlu'dur. Antalya'da dünyaya gözlerini açan Damla Su İkizoğlu İstanbul'da ikamet ediyor. Marmara Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlayan güzel oyuncu Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nü bitirdi. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde kamera önü oyunculuğu eğitimi de alan oyuncu Babil dizisinde Birce Akalay'ın dizide kız kardeşi rolünü alarak büyük bir başarı sağladı. 


Son Güncelleme: 19.01.2022 11:03
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Anahtar Kelimeler:
Damla Su IkizoğluMelisaKardeşlerim Dizisi
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