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Kardeşlerim dizisi Melisa kim? Damlasu İkizoğlu kim? Kaç yaşında?

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim isimli diziye yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Diziye son olarak Melisa karakterini canlandırmak için Damlasu İkizoğlu dahil oldu. Peki, Kardeşlerim dizisi Melisa kim? Damlasu İkizoğlu kim? Kaç yaşında? İşte detaylar...

20 Haziran 2021 Pazar 20:15
Kardeşlerim dizisi Melisa kim? Damlasu İkizoğlu kim? Kaç yaşında?
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Kardeşlerim dizisi Melisa kim?

Geçen ay Atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kardeşlerim isimli diziye Melisa karakteri olarak Damlasu İkizoğlu dahil oldu.

Damlasu İkizoğlu kim?

Güzel oyuncu Damlasu İkizoğlu, 8 Temmuz 1998 Antalya doğumludur. 1,68 cm boy ve 52 kg sahip olan oyuncu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı zamanda, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitim alarak kendini geliştirmiştir. Oyuncu, birçok tiyatro oyununda sahneye çıkmasından sonra birkaç markanın reklam yüzü olmuş ve sonrasında 2019 senesinde de ilk defa dizi oyuncusu olarak ekranlarda yer almıştır. Oyuncu, ilk defa Babil isimli dizide canlandırdığı Buse karakteri ile ekranlarda yer almış, şimdilerde ise Kardeşlerim isimli dizide Melisa Atakul karakterine hayat vermektedir.

Damlasu İkizoğlu hangi dizilerde oynadı?

  • 2019 – Babil (Buse)
  • 2021 – Kardeşlerim (Melisa)

Damlasu İkizoğlu’a ait resmi Instagram hesabı

Hem güzel hem de genç olan oyuncu Damlasu İkizoğlu, resmi ınstagram hesabını düzenli olarak kullanan isimler arasında yer alıyor ve sürekli olarak kendisini takip eden takipçilerine paylaşımlar yapmakta. Damlasu İkizoğlu’na ait resmi ınstagram hesabında 183 gönderi ile 41 binden fazla takipçi bulunuyor. Damlasu İkizoğlu’na ait resmi ınstagram hesabı: @damlasuikizoglu

Damlasu İkizoğlu’nun sevgilisi var mı? Damlasu İkizoğlu’nun sevgilisi kimdir?

Güzel oyuncu İkizoğlu, kendine ait ınstagram hesabı üzerinden de sürekli olarak sevgilisi ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Damlasu İkizoğlu, uzun bir zamandır Oral Özer ile aşk yaşıyor. Çift, birlikte çekindikleri fotoğrafları resmi ınstagram hesapları üzerinden takipçileri ve sevenleri ile paylaşmaya devam ediyorlar.


Son Güncelleme: 20.06.2021 20:15
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Damlasu IkizoğluKimKardeşlerimDizisiMelisaKaç Yaşında
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