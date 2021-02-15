Kardeşlerim dizisi jenerik müziği dinleyenlerden tam not aldı!

Kardeşlerim dizisinin çok rağbet gören jenerik müziği!

ATV ekranlarına yeni katılan ve ATV ekranlarını süsleyen Kardeşlerim dizisinin jenerik müziği çoğu insanın beğenilerini topladı. ATV kanalı yeni başlayan dizileriyle oldukça gündeme oturuyor. İlgileri üzerinde topladığı dizileri ile son dönemlerde konuşulan kanal, yeni başlayacak olan NGM şirketinin yapımı dizi, müzikleri ile de dikkat çekti. Kardeşlerim dizisinin duygu dolu müziği ve sözlerini metnimizde bulabilirsiniz.

İnsanların beğenilerini toplayan dizinin duygusal hikayesine eşlik eden duygusal da bir müziği var. Güliz Ayla ve Alp Yenier’in seslendirdiği duygu dolu müziğe göz atın!

“Bugün dünden iyi

Yarın belki gökyüzü sızacak mı küçük penceremden

Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat

Ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana

Dünya sanki sırtımda

Sanki herkes karşımda

Yoruldum bu yaşımda

Anne, n’olur konuş benimle en azından rüyamda

Vesile tutunmama

Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat

Ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana…”