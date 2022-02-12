Kardeşlerim Dizisi Harika Kimdir? Gözde Türker kimdir? Rol aldığı diziler hangileri ?

Kardeşlerim dizisi Harika kim?

ATV ekranlarında 20 Şubat 2021 tarihinden itibaren ekranlara gelen büyük bir ilgi ile izlenilen dizide 4 kardeşin acı dolu hikayeleri anlatılmaktadır. Dizide Harika karakteri ailesinden sevgi görmemiş, anne ve babasının kavga arasında kalmış ve çalma hastalığı bulunan birisidir. Annesi Suzan’dır. Okulda bu dört kardeşi ezip, hor gören aşağılayan birisidir.

Geçtiğimiz hafta ki bölümde annesi Suzan ile Akif’in yasak aşk yaşadığına şahit olmuş ve hamile kalan annesinin babasından değil Akif’ten olduğunu öğrenmişti. Annesini merdivenlerden iterek bebeği düşmüştü. Harika’nın annesi Kemal’den önce birisi ile aşk yaşamış babası öğrenince ise fabrikanın sahibi Kenan ile zorla evlendirir. Sevdiği adamdan hamile kalan Suzan, Ömer’i dünyaya getirir. Fakat Kenan kabul etmez. Bunun üzerine Ömer’i cami avlusuna bırakıp, kaçar.

Kadir ve Asiye’nin annesi Ömer’e de annelik etmiş onu büyütüp bu yaşa kadar getirmiştir. Harika bir kardeşinin olduğundan habersizdir. İlerleyen bölümlerde Ömer’in kendi kardeşi olduğunu öğrenecektir. Olaylar şimdiden merakla beklenilmektedir.

Harika karakterine hayat veren oyuncu Gözde Türker’dir. 17 Eylül 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde 2013 yılında rol alarak Safiye Sultan karakterine hayat vermiştir. Daha sonra Poyraz Karayel ve Star Tv’ de yayınlanan Özcan Deniz ve Aslı Enver’in başrol aldığı dizide Ülfet karakterini canlandırmıştır.

