İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Kardeşlerim dizisi Erhan kimdir? Sabahattin Yakut yer aldığı dizi ve film yapımları

Gündeme bomba gibi düşen Kardeşlerim dizisi Erhan kimdir? Sabahattin Yakut yer aldığı dizi ve film yapımları haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 29.05.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 19:51
Kardeşlerim dizisi Erhan kimdir? Sabahattin Yakut yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

Kardeşlerim dizisi Erhan kimdir?

Kardeşlerim dizisi ile ekranlara gelecek olan yeni dizide Erhan karakterine Sabahattin Yakut can verecektir.  Atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan yeni diziye yeni oyuncularda dâhil olmaya başlamaktadır. Erhan karakterini canlandıran Sabahattin Yakut kimdir?

Dizinin konusu izleyicilerde merak uyandırmaya şimdiden başladı. Dizide 4 kardeşin hayat mücadelesini konu almaktadır. Serkan Birincinin yönettiği dizide Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Halil Özgür Sarı, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy gibi oyuncular rol almaktadır. 

Erhan karakterine hayat verecek olan Sabahattin Yakut 7 Haziran 1981 yılında Manisa’da dünyaya gözlerini açmıştır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü okumuştur. 2021 yılında ilk filmi olan Jin filminde rol almıştır.

Kanal D’ de 2018 yılında yayınlanan Muhteşem İkli dizisinde Volkan Önder karakterini canlandırmıştır. Avlu dizisinde de karşımıza Durmuş Gezer olarak çıkmıştır. Tiyatro oyununda da rol alan oyuncu son dizisi olarak Kuşlarla Yolculuk dizisinde Derviş Fazıl rolünde izleyicilerin karşısına çıkmıştır.  


Son Güncelleme: 29.05.2021 19:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ErhanSabahattinyakutKardeşlerimATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

Popüler Haberler

TRT 1 Gönül Dağı dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Kardeşlerim dizisi Erhan kimdir? Sabahattin Yakut yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya doğum tarihi
ATV yeni dizisi Kardeşlerim nerede çekiliyor? Kardeşlerim çekim mekanları belli oldu
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan nerelidir?
Sen Çal Kapımı dizisindeki Balca karakteri kimdir? İlayda Çevik nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu doğum tarihi
Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı dizi çekim seti hangi ilde?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gaye Turgut Evin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL yardım ödemesi şartları nelerdir? 16000 TL yardım ödemesi nereden, nasıl alınacak?
Kırmızı Oda Necdet kimdir? Taha Baran Özbek’in yer aldığı diziler
Kuruluş Osman Aya Nikola karakteri kimdir? Erkan Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz yaşı ve oynadığı diziler
Vakıfbank 125.000 TL 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli borç kapatma kredi kampanyası
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık'ın yer aldığı diziler
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması katılım şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
29 Mayıs 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 29 Mayıs 2021 Cumartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Gönül Dağı Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı yaşı, boyu, sevgilisi
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.