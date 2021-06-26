Kardeşlerim dizisi Emel karakterini kim canlandırıyor? Aylin Akpınar kimdir?

Kardeşlerim dizisi, ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacaktır. NGM yapım imzalı dizinin fragmanı büyük ilgi gördü. Dizi, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da ilgi çekmektedir. Emel karakteri özellikle merak edilen karakterlerden biridir.
Kardeşlerim dizisi Emel
Ailenin en küçük çocuğu olan Emel’e ablası annelik etmiştir. 6 yaşında, saf, tatlı bir kız çocuğudur. Emel, oyun oynamayı çok sever ve annesi ile babasını çok özler. Ablasına ve abilerine çok bağlı bir çocuktur.
Aylin Akpınar
Rol aldığı diziler
- 2018-İstanbullu Gelin
- 2018-Keşke Hiç Büyümeseydik
- 2019-Aşk Ağlatır
- 2021-Kardeşlerim
Resmi hesabı
Akpınar, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaktadır. Hesapları ebeveynleri tarafından yönetilmektedir. İnstagram hesabında 178 gönderisi ve 11 bin takipçisi bulunmaktadır. Kullanıcı adı ise: @aklinakpinarofficial
Kostümleri
Giyim markalarında aktif bir şekilde modellik yapan küçük oyuncunun kıyafetleri yetişkinler ve özellikle çocuklar tarafından merak edilmektedir. Kullanılan markalarla ilgili henüz bir açıklama yoktur.