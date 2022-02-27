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Kardeşlerim dizisi Ayşe(Çağla Şimşek) kimdir?

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in oyuncu kadrosuna dahil olan Çağla Şimşek, Ömer'in sevdiği kız Ayşe'yi canlandıracak. Peki Çağla Şimşek kimdir, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır, burcu nedir? İşte Çağla Şimşke hakkında bilinmeyenler...

27 Şubat 2022 Pazar 16:22
Kardeşlerim dizisi Ayşe(Çağla Şimşek) kimdir?
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Kardeşlerim dizisi kadrosuna dahil olan Çağla Şimşek dizide Ayşe karakteri ile Ömer'in sevgilisini canlandıracak. Her Cumartesi günü ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisindeki Ayşe karakterini sizler için anlattık. Ayşe kimdir, Çağla Şimşek kimdir? İşte detaylar...

Çağla Şimşek kimdir?

Çağla Şimşek 1 Ğustos 2002 yılında İstanbul'da doğdu. Genç oyuncuyu bir çok yapımlarda ekranlarda gördük. Ytenekli bir oyuncu olan Çağla Şimşek, 2007 senesinde ilk kez "Elveda Derken" dizisinde kameralar karşısında geçti. Elveda Derken dizisnde Naz karakterini canlandıran oyuncu ardından Elif dizisinde rol aldı. Şimdilerde ise Kardeşlerim dizisinde o-rol alıyor.

2017 yılında diziye dahil olan Şimeşk uzun bir zaman bu dizide oynamıştır. Elif dizisinde Reyhan karakterini canlandıran yetenekli oyuncu, Küçük Gelin dizisinde de Zehra karakterini ve Kayıp Prenses filminde de Duru karakterini canlandırmıştır. Ömer'in aşık olduğu kız Ayşe olarak diziye dahil olan Çağla Şimşek, 2021 senesi itibariyle 19 yaşındadır.

Çağla Şimşek Burcu nedir?

19 yaşında olan genç oyuncunun burcu Aslan'dır. Liderliği seven Aslan burcunun özelliklerine hakim olan güzel oyuncunun 16 yaşındayken verdiği bir röportajda, Çağla Şimşek sette oyunculuk dışında bir görev olsaydı ne olmak isterdin sorusuna "yönetmen" olmak isterdim diye yanıtlamıştı. Genç oyuncunun yöneticilik yeteneği 16 yaşındayken başarılı oyuncunun hedefi olmuştur bile.

Çağla Şimşek sevdiği sporlar

Çağla Şimşek Basketbol oynamak, Badminton oyunu vebisiklete binmeyi seviyor. Aynı zamanda yetenekli oyuncu piyano çalmayı seviyor.

Çağla Şimşek göz rengi ve saç rengi nedir?

Güzel oyuncunun göze rengi mavi, saçları ise kumraldır.

Çağla Şimşek hakkında bilinmeyenler

Elif dizisinde canlandırdığı Reyhan karakterinin ona benzediğini düşünüyor. Saf ve temiz kalpli aynı zamanda ters davranan kişilere karşı cevap veren güölü bir kızdır.

Oyuncunun yaşadığı en büyük sürpriz 4 yaşında kendini setlerde bulmadırı. Bu genç oyuncu için oldukça büyük bir sürprizdir.

Yer aldığı reklam filmleri Piko ve Elidor reklamlarıdır.

Kitap okumayı ve müzik dinlemeyi seven güzel oyuncu atan binmeyi de oldukça seviyor.



Son Güncelleme: 27.02.2022 16:22
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çağlaşimşekAyşeKardeşlerim
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