Kardeşlerim Dizisi “Bu Hayat Hep Böylemi Olur” şarkısı

ATV kanalında cumartesi akşamları ekranlara gelen Kardeşlerim dizisi oldukça sevilmeye başladı ve reytinglerde resmen tavan yapıyor. Geçtiğimiz hafta 9 oranında Total reyting alarak Gönül Dağı dizisinden sonra en çok izlenen dizilerin başında gelen Kardeşlerim dizisi 7. Bölüm fragmanı ile de gündem oldu. Kardeşlerim dizisinin 7. Bölüm fragmanında çalan Selda Bağcan şarkısı çok dinleniyor ve sözleri de merak ediliyor.

Kardeşlerim dizisinin 7. bölümünde çalan şarkıyı Selda Bağcan söylüyor. Oldukça güçlü ve güzel sesi olan Selda Bağcan Kardeşlerim dizisinin 7. bölümüne şarkısı ile adeta damga vuracak ve gönüllere taht kuracak. Gönüllere dokunan şarkıları ile bilinen Selda Bağcan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde de kulaklarımızın pasını silecek.

“Bu hayat böyle mi olur” şarkı sözleri

Bu hayat böyle mi olur?

Düşen hep yerde mi kalır?

Gün olur belin doğrulur,

Kim n’olacak belli mi olur oy.

Hayat denen sonsuzluğun,

Karşısında bir çocuğuz.

Düşe kalka büyürken,

Kalkamayız bir çoğumuz.

Bu hayat böyle mi olur?

Düşen hep yerde mi kalır?

Gün olur belin doğrulur,

Kim n’olacak belli mi olur oy.

Ama bitmez yolculuklar,

Belki biraz canın yanar.

Düştüğün yerde doğrulup,

Başlar yine ilk adımlar.

Bu hayat böyle mi olur?

Düşen hep yerde mi kalır?

Gün olur belin doğrulur,

Kim no’lacak belli mi olur oy.