İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...

Kardeşlerim dizisi

ATV kanalında yayınlanan Kardeşlerim dizisinin 7. bölüm fragmanı paylaşıldı. Dizinin 3 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Selda Bağcan meşhur şarkısıyla dizide gönüllere taht kurmaya hazırlanıyor. Kardeşlerim dizisi "Bu Hayat Böylemi Olur" şarkısı sözleri ile haberimizde yer alıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:37
Kardeşlerim dizisi
Takip Et:

Kardeşlerim Dizisi “Bu Hayat Hep Böylemi Olur” şarkısı

ATV kanalında cumartesi akşamları ekranlara gelen Kardeşlerim dizisi oldukça sevilmeye başladı ve reytinglerde resmen tavan yapıyor. Geçtiğimiz hafta 9 oranında Total reyting alarak Gönül Dağı dizisinden sonra en çok izlenen dizilerin başında gelen Kardeşlerim dizisi 7. Bölüm fragmanı ile de gündem oldu. Kardeşlerim dizisinin 7. Bölüm fragmanında çalan Selda Bağcan şarkısı çok dinleniyor ve sözleri de merak ediliyor.

Kardeşlerim dizisinin 7. bölümünde çalan şarkıyı Selda Bağcan söylüyor. Oldukça güçlü ve güzel sesi olan Selda Bağcan Kardeşlerim dizisinin 7. bölümüne şarkısı ile adeta damga vuracak ve gönüllere taht kuracak. Gönüllere dokunan şarkıları ile bilinen Selda Bağcan Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde de kulaklarımızın pasını silecek.

“Bu hayat böyle mi olur” şarkı sözleri

Bu hayat böyle mi olur?

Düşen hep yerde mi kalır?

Gün olur belin doğrulur,

Kim n’olacak belli mi olur oy.

Hayat denen sonsuzluğun,

Karşısında bir çocuğuz.

Düşe kalka büyürken,

Kalkamayız bir çoğumuz.

Bu hayat böyle mi olur?

Düşen hep yerde mi kalır?

Gün olur belin doğrulur,

Kim n’olacak belli mi olur oy.

Ama bitmez yolculuklar,

Belki biraz canın yanar.

Düştüğün yerde doğrulup,

Başlar yine ilk adımlar.

Bu hayat böyle mi olur?

Düşen hep yerde mi kalır?

Gün olur belin doğrulur,

Kim no’lacak belli mi olur oy.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kardeşlerim DizisiBu Hayat Böyle Mi Olur şarkısıSelda Bağcan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix’te en fazla izlenen 10 dizi
Netflix’te en fazla izlenen 10 dizi
Kardeş Gibiydiler film konusu. Kardeş Gibiydiler (Sleepers) film yorum incelemesi
Kardeş Gibiydiler film konusu. Kardeş Gibiydiler (Sleepers) film yorum incelemesi
Denemeye Değer filminin konusu ne? Denemeye Değer filmi incelemesi ve yapılan yorumlar
Denemeye Değer filminin konusu ne? Denemeye Değer filmi incelemesi ve yapılan yorumlar
Katil Avcısı filminin konusu nedir? Film ile ilgili yorum
Katil Avcısı filminin konusu nedir? Film ile ilgili yorum
Cahil Periler dizisinde hangi oyuncular yer alıyor? Cahil Periler oyuncu kadrosu
Cahil Periler dizisinde hangi oyuncular yer alıyor? Cahil Periler oyuncu kadrosu
Hira Koyuncuoğlu kimdir ? Kaç yaşındadır? Hira Koyuncuoğlu hakkında bilgiler
Hira Koyuncuoğlu kimdir ? Kaç yaşındadır? Hira Koyuncuoğlu hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Uzman Erbaşlıktan Memurluğa Geçiş Yapmanın Koşulları Nelerdir?
Dul Maaşı nedir? Hangi şartlarda ve nasıl alınır? Dul maaşı ne kadar?
Ziraat kartının temassız özelliği neden çalışmıyor?
Netflix’te en fazla izlenen 10 dizi
Kardeşlerim dizisi
Kardeş Gibiydiler film konusu. Kardeş Gibiydiler (Sleepers) film yorum incelemesi
Denemeye Değer filminin konusu ne? Denemeye Değer filmi incelemesi ve yapılan yorumlar
Katil Avcısı filminin konusu nedir? Film ile ilgili yorum
KOSGEB’den 30 bin girişimciye destek
TC Kimlik numarasından adres sorgulama
Rüyada incir görmenin anlamı nedir? Rüyada görülen incirin şekline göre rüyanın anlamı nedir?
Müzisyenlere, oto yıkamacılara ve kuru temizlemeciler'e 3 bin TL hibe desteği başvuruları nasıl yapılır?
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Tarımsal destek kredisi veren bankalar hangileridir?
Ehliyet gerektirmeyen Citroen Ami aracı ücreti ve özellikleri
Oyuncu Hatice Aslan kimdir? Nerelidir? Hatice Aslan nerede yaşıyor?
Ayçin Tuyun kimdir ?Kaç yaşında, nereli?
Popüler olan en iyi bluetooth kulaklık modelleri hangileri ?
İhtiyaç kredisi veren bankalar
İlker Yeğin kimdir? Oyuncu İlker Yeğin hakkında bilgiler
Radyometre nasıl çalışır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.