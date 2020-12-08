Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu

NGM yapım imzalı yeni dizi Kardeşlerim’in oyuncu kadrosu merak ediliyordu. Dizinin cast çalışması tamamlandı ve oyuncu kadrosu belli olsa da, diziye yeni isimlerinde dahil olması bekleniyor. Yeni sezonun en merak edilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’in oyuncu kadrosu büyük ölçüde tamamlandı. Dizinin kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

Halit Özgür Sarı

Onur Seyit Yaran

Bilal Yiğit Koçak

Kardeşlerim dizisi konusu

Bu isimlerle kesin olarak anlaşıldı. Öte yandan görüşme halinde olunan oyuncular arasında Ahu Yağtu, Kaan Sevi ve Celil Nalçakan gibi isimler yer alıyor.

Merakla beklenilen dizinin konusu sır gibi saklanıyor. Ancak dizinin çok farklı bir konseptinin olacağı söyleniyor.