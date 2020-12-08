Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu

NGM yapım imzalı yeni dizi Kardeşlerim’in oyuncu kadrosu merak ediliyordu. Dizinin cast çalışması tamamlandı ve oyuncu kadrosu belli olsa da, diziye yeni isimlerinde dahil olması bekleniyor. Yeni sezonun en merak edilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’in oyuncu kadrosu büyük ölçüde tamamlandı. Dizinin kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;
- Halit Özgür Sarı
- Onur Seyit Yaran
- Bilal Yiğit Koçak
Kardeşlerim dizisi konusu
Merakla beklenilen dizinin konusu sır gibi saklanıyor. Ancak dizinin çok farklı bir konseptinin olacağı söyleniyor.
Son Güncelleme: 08.12.2020 22:13