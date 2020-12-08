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Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu

Yeni sezonun en merak edilen dizilerinden biri Kardeşlerim dizisi oldu. Dizi seveler Kardeşlerim dizisi oyuncu kadrosunu merak ediyordu. Dizinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı.

08 Aralık 2020 Salı 22:13
Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu
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NGM yapım imzalı yeni dizi Kardeşlerim’in oyuncu kadrosu merak ediliyordu. Dizinin cast çalışması tamamlandı ve oyuncu kadrosu belli olsa da, diziye yeni isimlerinde dahil olması bekleniyor. Yeni sezonun en merak edilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’in oyuncu kadrosu büyük ölçüde tamamlandı. Dizinin kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

  • Halit Özgür Sarı
  • Onur Seyit Yaran
  • Bilal Yiğit Koçak

Bu isimlerle kesin olarak anlaşıldı. Öte yandan görüşme halinde olunan oyuncular arasında Ahu Yağtu, Kaan Sevi ve Celil Nalçakan gibi isimler yer alıyor.

Kardeşlerim dizisi konusu

Merakla beklenilen dizinin konusu sır gibi saklanıyor. Ancak dizinin çok farklı bir konseptinin olacağı söyleniyor.



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:13
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DiziKardeşlerim
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