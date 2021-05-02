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Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 11. bölüm tek parça izle! 1 Mayıs 2021 Cumartesi Kardeşlerim son bölüm

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 11. bölüm tek parça izle! 1 Mayıs 2021 Cumartesi Kardeşlerim son bölüm haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 02.05.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:31
Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 11. bölüm tek parça izle! 1 Mayıs 2021 Cumartesi Kardeşlerim son bölüm
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Kardeşlerim 11.bölüm izle tek parça ATV Cumartesi günü ekranlara geliyor. Kardeşlerim canlı yayın 11.bölüm ATV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda ekranlara gelen Kardeşlerim dizisi her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kardeşlerim 11.bölüm özet

Dizinin bu bölümünde Kadir, Ömer’i hapisten çıkarmak için çok zor bir karar verecektir. Harika ise Asiye’yi okuldan attırmak için kötü planın devreye sokar. Bunların yanı sıra Doruk’un olaylara karşı tutumu herkesi şaşırttı.

Şengül, Ömer’in Suzan’ın oğlu olduğunu öğrenmesinin ardından bu gerçeği kanıtlama çabasına girdi. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacaktır. Bu nedenle yeni planlar yapan Şengül’ün planları herkesin hayatını da derinden etkileyecektir.

Kardeşlerim 11.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Kardeşlerim 10.bölüm özet

Dizinin son bölümünde Ömer, Akif’in para teklifini kabul etti. Ancak bu durum Kadir ile arasının bozulmasına neden oldu. Ömer evi terk eder ancak nereye gideceğini bilemez. Bu sırada beklenmedik bir teklif alan Ömer şaşkındır.

Doruk, kendisine güvenmeyen Asiye’nin kalbini ve güvenini kazanmak için uğraşmaktadır. Orhan çocukları evden çıkaran Şengül’e olan kızgınlığıyla ikilinin arası iyiden iyiye bozuldu. Ömer sıfırdan gelerek zengin olma hayalleri kurmaktadır. Arif’in yanında işe girer ancak kardeşlerinden uzak olduğu ve hiç bilmediği bir dünyada çok zorlanmaktadır.

Kardeşlerim nerede çekiliyor?

ATV ekranlarının bu sezon yayın hayatına başlayan dizisi Kardeşlerim İstanbul’un Fatih ilçesi başta olmak üzere çevre semtlerde çekilmektedir.

Kardeşlerim konusu nedir?

Herkese ve her şeye rağmen birbirinden kopmayan düştükçe yeniden birbirlerine tutunarak ayağa kalkan gençlerin umut dolu hikayesinin anlatıldığı Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarından yayınlanıyor.

 





Son Güncelleme: 02.05.2021 00:31
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ATVKardeşlerim
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