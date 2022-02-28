Kardeşlerim Ayşe kimdir? Çağla Şimşek hakkında bilgiler

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in kadrosuna yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Halit Özgür Sarı’nın yer aldığı dizinin kadrosuna Ayşe karakteriyle Çağla Şimşek dahil oldu.

Kardeşlerim Ayşe kimdir?

Çağla Şimşek kimdir?

Kardeşlerim dizisinin kadrosuna dahil olan Ayşe karakteri, Ömer’in aşık olduğu genç kızdır. Ömer daha önce abisine aşık olan Melisa’dan hoşlanıyordu. Ancak Kadir kardeşinin ilgisini fark edince Melisa’yı kendinden uzaklaştırmak istemişti. Ayşe karakterinin gelişiyle abi kardeş arasındaki kız meselesi de son bulmuş olacak.

Kardeşlerim dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar önce Küçük Gelin adlı dizideki Zehra karakteriyle üne kavuşan Çağla Şimşek, Türkiye’de aradığını bulamayınca Amerika’da yaşayabilmek için kendinden 60 yaş büyük biriyle evlenmiş ve bu hareketiyle çok konuşulmuştu. Amerikan vatandaşlığı aldıktan sonra boşanan oyuncu, şimdilerde Kardeşlerim dizisinde oynuyor.