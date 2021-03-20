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Kardeşlerim ATV yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Kardeşlerim 5. bölüm canlı izle

Kardeşlerim dizisi 20 Mart Cumartesi günü 5.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri ATV Kardeşlerim 5.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 22:33
Kardeşlerim ATV yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Kardeşlerim 5. bölüm canlı izle
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ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümleriyle izleyicilerden tam not aldı. Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kardeşlerim dizisi 20 Mart Cumartesi akşamı 20:00’de 5.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Kardeşlerim son bölümde ne oldu?

Kardeşlerim dizisinin 4.son bölümünde Nebahat doğum günü partisindeki olayların ardından yeni kararlar alır. Şengül olayların üstünü kapatmak ister ve öğrendiği bilginin ardından Nebahat ile konuşur.

Ömer ve Oğulcan başındaki sorun Kadir’i de içine çeker. Aybike’yi intikam almak için kullanmaları ise her şeyi mahveder. Kadir tam bir sorunu atlattıklarını düşünürken yeni bir sorunla karşıya karşıya gelir.

Kardeşlerim konusu nedir?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel annesinin babasının vefat etmesinin ardından birbirine sahip çıkan 4 kardeştir. Yaşanan acı olayın ardından birbirlerine sahip çıkan bu dört kardeş ne yapacakları konusunda zor anlar yaşar.

Akif Atakul’un sahibi olduğu koleje giren 4 kardeşin hayatı bu noktadan sonra tamamen değişir. Özel okulda zengin çocuklarıyla karşı karşıya gelen fakir 4 kardeş çok zorlanacaktır. En büyük çocuk olan Kadir, kardeşlerine her daim sahip çıkmaya çalışan biridir.

Kardeşlerim oyuncuları

Celil Nalçakan (Akif Atakul)

Halit Özgür Sarı (Kadir Eren)

Ahu Yağtu (Suzan Manyaslı)

Fadik Sevin Atasoy (Şengül Eren)

Cüneyt Mete (Orhan Eren)

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye Eren)

Yiğit Koçak (Ömer Eren)

Aylin Akpınar (Emel Eren)

Simge Selçuk

Kardeşlerim 5.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 20.03.2021 22:33
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KardeşlerimATV5.BölümIzle
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