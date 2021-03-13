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Kardeşlerim 4. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Kardeşlerim son bölüm ATV canlı izle

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, yeni başlamasına rağmen oldukça ilgi çekti. İzleyiciler tarafından fazlasıyla beğenilen dizide 4 kardeşin yaşadığı olayların dikkat çekmesinin yanı sıra, yaşanacak olaylar da merak edilmeye başlandı. Tüm detaylı bilgiler haberimizde.

13 Mart 2021 Cumartesi 21:45
Kardeşlerim 4. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Kardeşlerim son bölüm ATV canlı izle
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ATV ekranlarının sevilen yeni dizisi Kardeşlerim, adından söz ettirmeye devam ediyor. İzleyici tarafından oldukça fazla beğeni toplayan dizi, seyirciyi ekran başına kilitliyor. Cumartesi günleri yeni bölümü yayınlanan dizi de neler olacağı da ayrıca merak ediliyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan,Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy,Ahu Yağtu, Simge Selçuk yer alıyor. Anneleri ve babaları vefat eden 4 kardeşin karşılaştığı zorlukları anlatan dizi, oldukça dikkat çekiyor.

Kardeşlerim 4. bölümde neler yaşanacak?

Nebahat doğum günü kutlamasından sonra çocukları zor duruma sokacak bir karar alır. Şengül yaşananların üzerini örtmeye çalışırken eline bir koz gelir ve Nebahat’e karşı bu kozu kullanır. Ömer ve Oğulcan’ın içinde bulunduğu bela, Kadir’i de içine çeker. Harika intikam almak amacıyla Aybike’ye oyun kurar fakat kendisini şoka sokacak bir durumla karşılaşır. Kadir beladan kurtulmayı planlarken,kardeşleri beklemedikleri bir olayla karşılaşırlar.

Kardeşlerim dizisinin konusu

Kadir,Ömer, Asiye ve Emel 4 kardeşlerdir. Anneleri ve babaları vefat edince kimse onlara sahip çıkmak istemez. Birden fazla kötü olay başlarına gelir ve hepsiyle başa çıkmaya çalışırlar. Akif Atakul’un sahibi olduğu kolejde öğrenim görmeye başlarlar. Diğer zengin öğrenciler ile aralarında anlaşmazlık oluşur ve burada bir sürü talihsiz olay ile karşılaşırlar. Kadir, tüm kardeşlerini korumaya çalışır ve hepsine sahip çıkar.

Kardeşlerim 4.bölüm fragmanı: https://youtu.be/pAw1zVcBzcU


Son Güncelleme: 13.03.2021 21:45
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Anahtar Kelimeler:
KardeşlerimATV4.bölüm
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