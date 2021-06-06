Kardeşlerim 17.bölüm fragmanı ve 12 Haziran 2021 Cumartesi özeti ATV

ATV ekranlarının yeni sezonda en dikkat çeken dizilerinden biri de Kardeşlerim oldu. Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizinin 16.bölümü çok beğenildi. Son bölümün ardından 17.yeni bölüm merak konusu oldu. Kardeşlerim Cumartesi akşamı saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Kardeşlerim 17.bölüm fragmanı izle ile heyecan ATV ekranlarından canlı olarak devam edecek.

Kardeşlerim 17.bölüm fragmanı

Kardeşlerim 17.bölümüyle 12 Haziran Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 17.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edilirken, dizinin son bölümünü izlemeyenler Kardeşlerim son bölümde ne oldu, ATV Kardeşlerim yeni bölüm özeti ve Yemin yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getirdi.

Kardeşlerim son bölüm özeti

Sinsi planına Suzan’ı da inandırarak kendi tarafına çeken Harika, Ömer’i okuldan attırmaya çalışır. Ömer kendisini olanlara karşı savunmak zorunda kalacaktır. Akif ile Nebahat Melisa’yı Kadir’den uzak durması konusunda uyarır. Doruk ve Asiye’den ise kimsenin haberi yoktur. Akif Suzan’ın iflasını gerçekleştirmek için sinsi planını devreye sokar. Tolga, Ömer ve Kadir’den intikam almak için Asiye’yi kullanacaktır.

ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı için tıklayınız…

Kardeşlerim konusu ne?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel birbirlerine sıkı sıkıya bağlı 4 kardeştir. 4 kardeş yaşadıkları korkunç olayla anne ve babalarını kaybeder. Bu durumun ardından hayata birbirlerine sarılarak devam eden 4 kardeşin en büyüğü Ömer kardeşlerine bakmak için büyük fedakarlıklar yapar. 4 kardeşin hayatı yaşanan bu acı olayların sebebi olan Akif Atakul’un özel okuluna girmeleriyle tamamen değişir.

Zengin ve fakirin, suçluyla mağdur olanların yolları yeniden kesişmiştir. 4 kardeş girdikleri yeni hayatın içerisinde birbirlerine tutunmaktadır. Kadir ise ailesini olanlara karşı korumak için elinden geleni yapmaktadır.

Kardeşlerim oyuncuları

NGM Media imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek gibi sevilen isimler yer alıyor.