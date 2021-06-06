İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...

Kardeşlerim 16. bölüm ATV canlı izle – 5 Haziran 2021 Cumartesi tek parça Kardeşlerim yeni son bölüm izle

Kardeşlerim dizisi her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Kardeşlerim 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 16.yeni bölümüyle ATV ekranlarından yayınlanacak. Yeni bölümü kaçırmamak isteyen izleyiciler Kardeşlerim son bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor. Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle tek parça olarak bu akşam ATV’de.

06 Haziran 2021 Pazar 21:16
Kardeşlerim 16. bölüm ATV canlı izle – 5 Haziran 2021 Cumartesi tek parça Kardeşlerim yeni son bölüm izle
Takip Et:

Kardeşlerim 16.bölüm izle tek parça ATV Cumartesi günü ekranlara geliyor. Kardeşlerim canlı yayın 16.bölüm ATV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda ekranlara gelen Kardeşlerim dizisi her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kardeşlerim dizisi 16.bölümüyle 5 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Kardeşlerim 16.bölüm özet

Sinsi planına Suzan’ı da inandırarak kendi tarafına çeken Harika, Ömer’i okuldan attırmaya çalışır. Ömer kendisini olanlara karşı savunmak zorunda kalacaktır. Akif ile Nebahat Melisa’yı Kadir’den uzak durması konusunda uyarır. Doruk ve Asiye’den ise kimsenin haberi yoktur. Akif Suzan’ın iflasını gerçekleştirmek için sinsi planını devreye sokar. Tolga, Ömer ve Kadir’den intikam almak için Asiye’yi kullanacaktır.

Kardeşlerim son bölüm özet

Suzan öğrendiği gerçekle yüzleşecektir. Ömer her şeyden habersizdir. Ömer ile Ayşe arasındaki arkadaşlığı istemeyen Tolga Berk ile birlikte Ömer’i zor duruma sokacak bir plan yapar. Kadir Melisa’yı çok şaşırtacak bir sürpriz yapar. Şengül Suzan’ın büyük sırrını Nebahat’e anlatacaktır. Suzan Akif’i bitirmek için yeni plan arayışındadır. Akif’in beklenmedik sürpriz hamlesi ise herkesi şaşırtır.

Kardeşlerim 16.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Kardeşlerim nerede çekiliyor?

ATV ekranlarının bu sezon yayın hayatına başlayan dizisi Kardeşlerim İstanbul’un Fatih ilçesi başta olmak üzere çevre semtlerde çekilmektedir.

Kardeşlerim konusu ne?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel birbirlerine sıkı sıkıya bağlı 4 kardeştir. 4 kardeş yaşadıkları korkunç olayla anne ve babalarını kaybeder. Bu durumun ardından hayata birbirlerine sarılarak devam eden 4 kardeşin en büyüğü Ömer kardeşlerine bakmak için büyük fedakarlıklar yapar. 4 kardeşin hayatı yaşanan bu acı olayların sebebi olan Akif Atakul’un özel okuluna girmeleriyle tamamen değişir.

Zengin ve fakirin, suçluyla mağdur olanların yolları yeniden kesişmiştir. 4 kardeş girdikleri yeni hayatın içerisinde birbirlerine tutunmaktadır. Kadir ise ailesini olanlara karşı korumak için elinden geleni yapmaktadır.

Kardeşlerim oyuncuları

NGM Media imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek gibi sevilen isimler yer alıyor.

Kardeşlerim yeni bölüm saat kaçta, ne zaman?

ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Kardeşlerim 16.yeni bölümüyle 5 Haziran Cumartesi akşamı saat 20:00’de ATV’den yayınlanacak.



Son Güncelleme: 06.06.2021 21:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVKardeşlerim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Çal Kapımı Burak ( Sinan Helvacı ) kimdir?
Sen Çal Kapımı Burak ( Sinan Helvacı ) kimdir?
Kerimcan Durmaz kaç yaşında, aslen nerelidir?
Kerimcan Durmaz kaç yaşında, aslen nerelidir?
Teşkilat Serdar ölecek mi? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılacak mı?
Teşkilat Serdar ölecek mi? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılacak mı?
Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ezgi Şenler diziden neden ayrdıldı?
Teşkilat Pınar öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ezgi Şenler diziden neden ayrdıldı?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 6 Haziran 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Kardeşlerim 17.bölüm fragmanı ve 12 Haziran 2021 Cumartesi özeti ATV
Sen Çal Kapımı Burak ( Sinan Helvacı ) kimdir?
Kardeşlerim 16. bölüm ATV canlı izle – 5 Haziran 2021 Cumartesi tek parça Kardeşlerim yeni son bölüm izle
Savaşçı 108. bölüm Fox TV canlı izle – 5 Haziran 2021 Cumartesi tek parça Savaşçı yeni son bölüm izle
Tozkoparan İskender 26. bölüm TRT 1 canlı izle – 5 Haziran 2021 Cumartesi tek parça Tozkoparan İskender yeni son bölüm izle
6 Haziran 2021 reyting sonuçları; Teşkilat, Menajerimi Ara, Kefaret reyting birincisi kim oldu?
TV8 Survivor 111. bölüm canlı izle! 5 Haziran 2021 Survivor yeni bölüm izle
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
Süper Loto sonuçları 6 Haziran Pazar Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı!
Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Degocoin ne kadar oldu BTC kaç dolar 5 Haziran 2021 kripto paralarda son durum
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kimdir, nereli yaşı kaç?
Kefaret Remzi karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Uzunyılmaz kimdir?
Resmi Gazete'de 4 Haziran Cuma bugün hangi haberler var? 4 Haziran Cuma Resmi Gazete atama kararları
ÖSYM 2021 kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları ve kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Çocuğu okula göndermemenin cezası ne kadar? Çocuğunu okula göndermeme başvuru dilekçesi örneği
Kadınlar için önerilen ve gören herkesin dikkatini çeken saç modelleri 2021
2021 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
Akbank Direkt 10 Bin TL Anında Kredi Hesaplama ve Başvuru
Mülteciler günlük koronavirüs verileri içerisinde var mı, sayılıyor mu?
6 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
6 Haziran 2021 Pazar günü TV 8 yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.