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Kardeşlerim 14. bölüm fragman izle - Kardeşlerim 22 Mayıs 2021 Cumartesi yeni bölüm fragmanı

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Kardeşlerim 14. bölüm fragman izle - Kardeşlerim 22 Mayıs 2021 Cumartesi yeni bölüm fragmanı ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 16 Mayıs 2021 Pazar gününde yayınlanan haberimizde Kardeşlerim 14. bölüm fragman izle - Kardeşlerim 22 Mayıs 2021 Cumartesi yeni bölüm fragmanı hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 11:29
Kardeşlerim 14. bölüm fragman izle - Kardeşlerim 22 Mayıs 2021 Cumartesi yeni bölüm fragmanı
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ATV ekranlarının yeni sezonda en dikkat çeken dizilerinden biri de Kardeşlerim oldu. Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizinin 13.bölümü çok beğenildi. 13.bölümün ardından 14.yeni bölüm merak konusu oldu. Kardeşlerim Cumartesi akşamı saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Kardeşlerim 14.bölüm fragmanı

Kardeşlerim 14.bölümüyle 22 Mayıs Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 14.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edilirken, dizinin son bölümünü izlemeyenler Kardeşlerim son bölümde ne oldu, ATV Kardeşlerim yeni bölüm özeti ve Yemin yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getirdi.

Kardeşlerim 13.bölüm özeti

Suzan öğrendiği gerçekle yüzleşecektir. Ömer her şeyden habersizdir. Ömer ile Ayşe arasındaki arkadaşlığı istemeyen Tolga Berk ile birlikte Ömer’i zor duruma sokacak bir plan yapar. Kadir Melisa’yı çok şaşırtacak bir sürpriz yapar. Şengül Suzan’ın büyük sırrını Nebahat’e anlatacaktır. Suzan Akif’i bitirmek için yeni plan arayışındadır. Akif’in beklenmedik sürpriz hamlesi ise herkesi şaşırtır.

ATV Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız...

Kardeşlerim konusu ne?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel birbirlerine sıkı sıkıya bağlı 4 kardeştir. 4 kardeş yaşadıkları korkunç olayla anne ve babalarını kaybeder. Bu durumun ardından hayata birbirlerine sarılarak devam eden 4 kardeşin en büyüğü Ömer kardeşlerine bakmak için büyük fedakarlıklar yapar. 4 kardeşin hayatı yaşanan bu acı olayların sebebi olan Akif Atakul’un özel okuluna girmeleriyle tamamen değişir.

Zengin ve fakirin, suçluyla mağdur olanların yolları yeniden kesişmiştir. 4 kardeş girdikleri yeni hayatın içerisinde birbirlerine tutunmaktadır. Kadir ise ailesini olanlara karşı korumak için elinden geleni yapmaktadır.

Kardeşlerim oyuncuları

NGM Media imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek gibi sevilen isimler yer alıyor.



Son Güncelleme: 16.05.2021 11:29
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Anahtar Kelimeler:
FragmanATVKardeşlerim
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