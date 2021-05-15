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Kardeşlerim 13. bölüm ATV canlı izle – 15 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Kardeşlerim yeni son bölüm izle

Kardeşlerim dizisi her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Kardeşlerim 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü 13.yeni bölümüyle ATV ekranlarından yayınlanacak. Yeni bölümü kaçırmamak isteyen izleyiciler Kardeşlerim son bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:29
Kardeşlerim 13. bölüm ATV canlı izle – 15 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Kardeşlerim yeni son bölüm izle
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Kardeşlerim 13.bölüm izle tek parça ATV Cumartesi günü ekranlara geliyor. Kardeşlerim canlı yayın 13.bölüm ATV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda ekranlara gelen Kardeşlerim dizisi her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kardeşlerim dizisi 13.bölümüyle 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Kardeşlerim 13.bölüm özet

Suzan öğrendiği gerçekle yüzleşecektir. Ömer her şeyden habersizdir. Ömer ile Ayşe arasındaki arkadaşlığı istemeyen Tolga Berk ile birlikte Ömer’i zor duruma sokacak bir plan yapar. Kadir Melisa’yı çok şaşırtacak bir sürpriz yapar. Şengül Suzan’ın büyük sırrını Nebahat’e anlatacaktır. Suzan Akif’i bitirmek için yeni plan arayışındadır. Akif’in beklenmedik sürpriz hamlesi ise herkesi şaşırtır.

Kardeşlerim son bölüm özet

Dizinin bu bölümünde Kadir, Ömer’i hapisten çıkarmak için çok zor bir karar verecektir. Harika ise Asiye’yi okuldan attırmak için kötü planın devreye sokar. Bunların yanı sıra Doruk’un olaylara karşı tutumu herkesi şaşırttı.

Şengül, Ömer’in Suzan’ın oğlu olduğunu öğrenmesinin ardından bu gerçeği kanıtlama çabasına girdi. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacaktır. Bu nedenle yeni planlar yapan Şengül’ün planları herkesin hayatını da derinden etkileyecektir.

Kardeşlerim nerede çekiliyor?

ATV ekranlarının bu sezon yayın hayatına başlayan dizisi Kardeşlerim İstanbul’un Fatih ilçesi başta olmak üzere çevre semtlerde çekilmektedir.

Kardeşlerim konusu ne?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel birbirlerine sıkı sıkıya bağlı 4 kardeştir. 4 kardeş yaşadıkları korkunç olayla anne ve babalarını kaybeder. Bu durumun ardından hayata birbirlerine sarılarak devam eden 4 kardeşin en büyüğü Ömer kardeşlerine bakmak için büyük fedakarlıklar yapar. 4 kardeşin hayatı yaşanan bu acı olayların sebebi olan Akif Atakul’un özel okuluna girmeleriyle tamamen değişir.

Zengin ve fakirin, suçluyla mağdur olanların yolları yeniden kesişmiştir. 4 kardeş girdikleri yeni hayatın içerisinde birbirlerine tutunmaktadır. Kadir ise ailesini olanlara karşı korumak için elinden geleni yapmaktadır.

Kardeşlerim oyuncuları

NGM Media imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek gibi sevilen isimler yer alıyor.

Kardeşlerim yeni bölüm saat kaçta, ne zaman?

ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Kardeşlerim 13.yeni bölümüyle 15 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20:00’de ATV’den yayınlanacak.

Kardeşlerim 13.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

 

Son Güncelleme: 15.05.2021 17:29
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ATVKardeşlerim
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