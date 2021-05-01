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Kardeşlerim 12.bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti ATV

ATV’nin yeni dizisi Kardeşlerim izleyicilerin beğenisini kazandı. NGM Media imzalı dizi hafta Cumartesi akşamı ekranlara gelirken 11.bölümüyle çok beğenildi. Yayınlanan 11.bölümün ardından 12.yeni bölüm fragmanı ve özeti merak konusu oldu. Kardeşlerim 12.bölüm 8 Mayısıs 2021 Cumartesi günü yayınlanacak.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:20
Kardeşlerim 12.bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti ATV
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ATV ekranlarının yeni sezonda en dikkat çeken dizilerinden biri de Kardeşlerim oldu. Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizinin 11.bölümü çok beğenildi. 11.bölümün ardından 12.yeni bölüm merak konusu oldu. Kardeşlerim Cumartesi akşamı saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Kardeşlerim 12.bölüm fragmanı

Kardeşlerim 12.bölümüyle 8 Mayısıs Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 12.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Kardeşlerim 11.bölüm özeti

Ömer, Akif’ten gelen teklifi kabul etti. Bu teklifi kabul etmesinin ardından Kadir Ömer’le tartıştı. Aralarındaki iplerin kopma noktasına gelmesi üzerine Ömer evden gitti. Evden çantasını alıp çıkan Ömer nereye gideceğini bilmezken bir anda aldığı davetle kendisini farklı bir dünyada buldu.

Doruk ise kendisine güveni olmayan Asiye’nin güvenini yeniden kazanmak için planlar yaptı. Şengül çocukları evden kovdu ve bu duruma Orhan sert tepki gösterdi. Şengül ve Orhan’ın arası bu nedenle bozuldu. Ömer dipten yükselerek zengin olma hayalleri kurarken, Akif’in yanında işe girdi. Ancak kardeşlerinden uzakta, hiç bilmediği bir dünyada olması onu çok zorladı. Eve geri dönmeye karar veren Ömer, geri döndüğünde hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı.

Kardeşlerim konusu ne?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel birbirlerine sıkı sıkıya bağlı 4 kardeştir. 4 kardeş yaşadıkları korkunç olayla anne ve babalarını kaybeder. Bu durumun ardından hayata birbirlerine sarılarak devam eden 4 kardeşin en büyüğü Ömer kardeşlerine bakmak için büyük fedakarlıklar yapar. 4 kardeşin hayatı yaşanan bu acı olayların sebebi olan Akif Atakul’un özel okuluna girmeleriyle tamamen değişir.

Zengin ve fakirin, suçluyla mağdur olanların yolları yeniden kesişmiştir. 4 kardeş girdikleri yeni hayatın içerisinde birbirlerine tutunmaktadır. Kadir ise ailesini olanlara karşı korumak için elinden geleni yapmaktadır.

Kardeşlerim oyuncuları

NGM Media imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek gibi sevilen isimler yer alıyor.

 





Son Güncelleme: 01.05.2021 23:20
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Anahtar Kelimeler:
KardeşlerimATVFragman
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