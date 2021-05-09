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Kardeşlerim 12. bölüm izle tek parça! ATV Kardeşlerim son bölüm kesintisiz izle

Gün geçmiyor ki Kardeşlerim 12. bölüm izle tek parça! ATV Kardeşlerim son bölüm kesintisiz izle haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 09.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

09 Mayıs 2021 Pazar 14:03
Kardeşlerim 12. bölüm izle tek parça! ATV Kardeşlerim son bölüm kesintisiz izle
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Kardeşlerim 12.bölüm izle tek parça ATV Cumartesi günü ekranlara geliyor. Kardeşlerim canlı yayın 12.bölüm ATV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda ekranlara gelen Kardeşlerim dizisi her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kardeşlerim 12.bölümüyle 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'de ATV ekranlarından yayınlanacak.

Kardeşlerim 12.bölüm özet

Kadir Ömer'i hapisten çıkarmak için çok zor bir karar verecektir. Harika, Asiye'yi okuldan attırmak için yağtığı sinsi planı devreye sokar. Doruk ise bu olayın ardından şok uğrar. Şengül, Ömer2in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçek onu derinden üer. Ömer zengin olma hayalinin peşindek koşarken bu durum herkesin hayatını etkileyecektir.

Kardeşlerim 11.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Kardeşlerim 11.bölüm özet

Dizinin bu bölümünde Kadir, Ömer’i hapisten çıkarmak için çok zor bir karar verecektir. Harika ise Asiye’yi okuldan attırmak için kötü planın devreye sokar. Bunların yanı sıra Doruk’un olaylara karşı tutumu herkesi şaşırttı.

Şengül, Ömer’in Suzan’ın oğlu olduğunu öğrenmesinin ardından bu gerçeği kanıtlama çabasına girdi. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacaktır. Bu nedenle yeni planlar yapan Şengül’ün planları herkesin hayatını da derinden etkileyecektir.

Kardeşlerim nerede çekiliyor?

ATV ekranlarının bu sezon yayın hayatına başlayan dizisi Kardeşlerim İstanbul’un Fatih ilçesi başta olmak üzere çevre semtlerde çekilmektedir.

Kardeşlerim konusu nedir?

Herkese ve her şeye rağmen birbirinden kopmayan düştükçe yeniden birbirlerine tutunarak ayağa kalkan gençlerin umut dolu hikayesinin anlatıldığı Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarından yayınlanıyor.

 





Son Güncelleme: 09.05.2021 14:03
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ATVKardeşlerim
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