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Kardeşlerim 11. bölüm fragmanı

ATV kanalının popüler dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi günleri seyirci ile buluşuyor. Kardeşlerim 11. bölüm fragmanı ise seyirciyle buluştu.

25 Nisan 2021 Pazar 17:00
Kardeşlerim 11. bölüm fragmanı
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ATV kanalının sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinin son bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin hayranları ise yeni bölümde ne olacağını merakla bekliyor.

Dizinin yeni bölümde Ömer, Akif’in para teklifini kabul eder. Kadir ise bu durumu öğrenince Ömer ile gergin anlar yaşar. Evi terk eden Ömer ise sürpriz bir davet alır. Doruk kendisine güvenmeyen Asiye’nin güvenini kazanmak için uğraş içerisine girer. Orhan ise çocukları evden kovan ve paralarını alan Şengül’e çok kızar. İkilinin arası iyice açılacaktır bu bölümde. Ömer ise zengin olma hayallerine girerek, Akif’in yanında çalışmaya başlar. Ancak kardeşlerinden uzak bir hayat sürmek Ömer’i zorlamaya başlar.  Ömer, eve geri döndüğünde herkesin şaşıracağı bir gelişme yaşanır.

 

Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci’nin oturduğu Kardeşlerim adı dizi, kardeş sevgisini, yoksulluğu ve aile kavramını anlatan bir dizidir. Hayat mücadelesi sürdüren dört kardeşin hikayesini anlatan dizi, ilk bölümden beri hayranlarının sevgisini aynı düzeyde tutmayı başarıyor.

dizinin kadrosunda ise  Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi ve Melis Minkari gibi isimler vardır.

 





Son Güncelleme: 25.04.2021 17:00
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Anahtar Kelimeler:
11.bölümFragmanATVDiziKardeşlerim
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