İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Kardeşlerim 11. bölüm ATV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Kardeşlerim yeni son bölüm izle

Kardeşlerim dizisi her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Kardeşlerim 1 Mayısıs 2021 Cumartesi günü 11.yeni bölümüyle ATV ekranlarından yayınlanacak. Yeni bölümü kaçırmamak isteyen izleyiciler Kardeşlerim son bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:30
Kardeşlerim 11. bölüm ATV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Kardeşlerim yeni son bölüm izle
Takip Et:

Kardeşlerim 11.bölüm izle tek parça ATV Cumartesi günü ekranlara geliyor. Kardeşlerim canlı yayın 11.bölüm ATV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda ekranlara gelen Kardeşlerim dizisi her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Kardeşlerim 11.bölüm özet

Dizinin bu bölümünde Kadir, Ömer’i hapisten çıkarmak için çok zor bir karar verecektir. Harika ise Asiye’yi okuldan attırmak için kötü planın devreye sokar. Bunların yanı sıra Doruk’un olaylara karşı tutumu herkesi şaşırttı.

Şengül, Ömer’in Suzan’ın oğlu olduğunu öğrenmesinin ardından bu gerçeği kanıtlama çabasına girdi. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacaktır. Bu nedenle yeni planlar yapan Şengül’ün planları herkesin hayatını da derinden etkileyecektir.

Kardeşlerim 11.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Kardeşlerim 10.bölüm özet

Dizinin son bölümünde Ömer, Akif’in para teklifini kabul etti. Ancak bu durum Kadir ile arasının bozulmasına neden oldu. Ömer evi terk eder ancak nereye gideceğini bilemez. Bu sırada beklenmedik bir teklif alan Ömer şaşkındır.

Doruk, kendisine güvenmeyen Asiye’nin kalbini ve güvenini kazanmak için uğraşmaktadır. Orhan çocukları evden çıkaran Şengül’e olan kızgınlığıyla ikilinin arası iyiden iyiye bozuldu. Ömer sıfırdan gelerek zengin olma hayalleri kurmaktadır. Arif’in yanında işe girer ancak kardeşlerinden uzak olduğu ve hiç bilmediği bir dünyada çok zorlanmaktadır.

Kardeşlerim nerede çekiliyor?

ATV ekranlarının bu sezon yayın hayatına başlayan dizisi Kardeşlerim İstanbul’un Fatih ilçesi başta olmak üzere çevre semtlerde çekilmektedir.

Kardeşlerim konusu nedir?

Herkese ve her şeye rağmen birbirinden kopmayan düştükçe yeniden birbirlerine tutunarak ayağa kalkan gençlerin umut dolu hikayesinin anlatıldığı Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarından yayınlanıyor.

 





Son Güncelleme: 01.05.2021 18:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KardeşlerimATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşçı 103. bölüm Fox TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Savaşçı yeni son bölüm izle
Savaşçı 103. bölüm Fox TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Savaşçı yeni son bölüm izle
Gönül Dağı 26. bölüm TRT 1 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Gönül Dağı yeni son bölüm izle
Gönül Dağı 26. bölüm TRT 1 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Gönül Dağı yeni son bölüm izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm Show TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni son bölüm izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm Show TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni son bölüm izle
Mayısıs 2021 Netflix Türkiye'de bu ay hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Mayısıs 2021 Netflix Türkiye'de bu ay hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Yemin 333. bölüm Kanal 7 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
Yemin 333. bölüm Kanal 7 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları fragmanı, oyuncuları ve konusu
Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları fragmanı, oyuncuları ve konusu

Popüler Haberler

Kardeşlerim 11. bölüm ATV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Kardeşlerim yeni son bölüm izle
Beşiktaş Hatayspor maçı şifresiz izlenir mi? Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm Show TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni son bölüm izle
Gönül Dağı 26. bölüm TRT 1 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Gönül Dağı yeni son bölüm izle
Savaşçı 103. bölüm Fox TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Savaşçı yeni son bölüm izle
Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen iyileşiyor mu?
İkizler 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021 haftalık burç yorumu
İtikaf nedir? İtikafa ne zaman girilir, nasıl yapılır? Evde itikafa girilir mi?
Yarın Anneler Günümü? 2021 Anneler Günü Mayısıs ayı hangi pazar günü kutlanır?
Bankaların 2021 Ramazan bayramı 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyaları
Alev Alev dizisi İskender karakteri kimdir? Berker Güven'in hayatı ve yer aldığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha diziden ayrılıyor mu? Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar dizisindeki Civan Güngör karakteri kimdir? Emre Törün nereli, yaşı kaç?
Muhtasar ve Prim hizmet beyannamesi nedir? 2021 SGK bildirim süresi ne kadardır?
İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 30 Nisan 2021 Cuma
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? Polosmart akü takviye şarj cihazı Bim'de satışı başladı
Tuba Ünsal'dan hastalığı hakkında açıklamalar
TOKİ'den aylık 562 TL'den başlayan fiyatlarla ucuz ev
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
açıktan üniversite nasıl okunur? 2021 Açıktan üniversite bölümleri neler?
A101 6 Mayısıs 2021 Perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101'de Anneler Günü'ne özel indirimli eşyalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.