Kardeşlerim 10. bölüm tek parça izle

Cumartesi akşamları atv ekranlarını süsleyen kardeşlerim dizisi, NGM Media imzalı ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.

Konusuysa anne ve babalarının ani ölümü karşısında hayatlarında beklenmedik bir yıkım yaşayan 4 kardeşin yürekleri dağlayan hikayeleri anlatılmaktadır.

Kardeşlerim dizisi son bölümde neler oldu?

Ömer Akif’in para tekli fiğini kabul ettiği için abisi Kadir ile araları bozulur. Bunun üzerine Ömer evden çıkar fakat nereye gitmesi gerektiğini bilemez. Bunların yanı sıra Doruk kendisine güvenmeyen Asiye ‘yi ikna etmeye inandırmaya çalışmaktadır. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır. Bu yüzden evli çiftin araları açılma noktasına gelmiştir. Ömer zengin olmak uğruna Akif’in peşinden işlerine koşturur. Ama kardeşlerinden ayrı kalmaya dayanamayıp tekrar eve döner. Döndüğündeyse bir şok olayla karşı karşıya kalır.

Dizi hakkında daha fazla detaya ulaşmak ve 10. Bölümü full izlemek için tıklayın:https://www.youtube.com/watch?v=EEPgfATtP9M