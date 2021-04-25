İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...

Kardeşlerim 10. bölüm tek parça izle

ATV'nin dram konusunda başarısını gösterdiği Kardeşlerim dizisi dün 10. Bölümüyle ekranlara gelerek beğenileri üzerinde topladı. Kardeşlerim izle! Kardeşlerim 10.bölüm izle…

25 Nisan 2021 Pazar 21:49
Kardeşlerim 10. bölüm tek parça izle
Takip Et:

Cumartesi akşamları atv ekranlarını süsleyen kardeşlerim dizisi, NGM Media imzalı ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. 

Konusuysa anne ve babalarının ani ölümü karşısında hayatlarında beklenmedik bir yıkım yaşayan 4 kardeşin yürekleri dağlayan hikayeleri anlatılmaktadır.

Kardeşlerim dizisi son bölümde neler oldu?

Ömer Akif’in para tekli fiğini kabul ettiği için abisi Kadir ile  araları bozulur. Bunun üzerine Ömer evden çıkar fakat nereye gitmesi gerektiğini bilemez. Bunların yanı sıra Doruk kendisine güvenmeyen Asiye ‘yi ikna etmeye inandırmaya çalışmaktadır. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır. Bu yüzden evli çiftin araları açılma noktasına gelmiştir. Ömer zengin olmak uğruna Akif’in peşinden işlerine koşturur. Ama kardeşlerinden ayrı kalmaya dayanamayıp tekrar eve döner. Döndüğündeyse bir şok olayla karşı karşıya kalır.

 

Dizi hakkında daha fazla detaya ulaşmak ve 10. Bölümü full izlemek için tıklayın:https://www.youtube.com/watch?v=EEPgfATtP9M




Son Güncelleme: 25.04.2021 21:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KardeşlerimATVDorukKadirömerAsiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATV Hercai final bölümü canlı yayın tek parça kesintisiz izle
ATV Hercai final bölümü canlı yayın tek parça kesintisiz izle
Teşkilat 8. bölüm izle - TRT 1 Teşkilat son bölüm
Teşkilat 8. bölüm izle - TRT 1 Teşkilat son bölüm
Survivor Dora ve İsmail Balaban neden kavga etti?
Survivor Dora ve İsmail Balaban neden kavga etti?
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşımdaki araba markası ne?
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşımdaki araba markası ne?
Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?
Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?
TRT Tozkoparan İskender yeni bölüm tek parça izle
TRT Tozkoparan İskender yeni bölüm tek parça izle

Popüler Haberler

ATV Hercai final bölümü canlı yayın tek parça kesintisiz izle
Kardeşlerim 10. bölüm tek parça izle
Canlı izle Fenerbahçe Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
Teşkilat 8. bölüm izle - TRT 1 Teşkilat son bölüm
İkea mağaza çalışma saatleri 2021
Yarı zamanlı çalışmada kıdem tazminatı ödenir mi? 2021
Günlük burç yorumları - 26 Nisan 2021 Pazartesi burç yorumları
Türk Telekom şikayeti nereye yapılır? Türk Telekom resmi intenet sitesi ile şikayet
Süper Loto çekiliş sonuçları 25 Nisan 2021 Pazar
Ramazan Bayramında 5 gün yasak mı gelecek.
E-nabız aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2021 Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Tuğçe Özbey kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Savaşçı 103. Bölüm fragmanı 1 Mayısıs Cumartesi
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
2021 MSÜ taban puanları nasıl hesaplanır?
Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?
Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say nerelidir?
Rahim kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Bim Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Teşkilat dizisi Mete kimdir? Mesut Akusta yaşı ve oynadığı diziler
Teşkilat Hakkı Dayı kimdir, gerçek ismi ne? Tuncer Salman hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.