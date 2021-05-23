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Kardeş ülke Azerbaycan ve temsilcisi Samira Eurovision'da kendisine hayran bıraktı

Dün akşam 65'incisi düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında final yaşandı. Yarışmayı birinci olarak tamamlayan İtalya iken ülkemizde kardeş ülke Azerbaycan'ın performansı ve temsilcisi daha çok konuşuldu. Genç şarkıcı Samira Efendi adeta izleyenleri kendisine hayran bıraktı

23 Mayıs 2021 Pazar 17:01
Kardeş ülke Azerbaycan ve temsilcisi Samira Eurovision'da kendisine hayran bıraktı
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45 ülkeden canlı bağlanan ve 65’incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın finali dün akşam gerçekleşti. Eurovision tutkunları heyecanla yarışmayı izledi. Yarışma ülkemizde ise Youtube üzerinde canlı yayın ile izlendi. Yarışmada İtalya ve İsviçre’nin kıyasıya mücadele etmesi sonucu kazanan İtalya oldu.

Kardeş ülke mest etti

Bilindiği üzere ülkemiz Eurovision’ son olarak Can Bonomo ile katılmış ve dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yaptığı açıklama ile bu yarışmanın bir bloklaşma olduğunu ve ne kadar iyi hazırlanırsak hazırlanalım istediğimizi elde edemeyeceğimizi bu nedenle de artık yarışmaya katılmayacağımızı açıklamıştı. O günden beri Türkiye yarışmaya katılmıyor ve her sene yarışmaya olan özlem dile geliyordu. Türkiye katılmadığı süreçte kardeş ülke Azerbaycan’ı yalnız bırakmıyor ve gönülden desteklemeye devam ediyor. Yarışmada Azerbaycan’ı temsil eden Samira Efendi “Mata Hari” isimli şarkısıyla adeta izleyenleri mest etti. Şarkı ülkemizde kısa sürede en çok izlenenlerin arasında yer aldı. Yarışmada istediğini elde edemese de Samira ülkemizde coşku ve hayranlıkla izlendi ve takdir edildi.

İşte Samira’nın izleyenleri kendine hayran bırakan sahne performansı ve şarkısı;

 


Son Güncelleme: 23.05.2021 17:01
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Anahtar Kelimeler:
EurovisionSamira EfendiAzerbaycan
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