Kardeş ülke Azerbaycan ve temsilcisi Samira Eurovision'da kendisine hayran bıraktı
Dün akşam 65'incisi düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında final yaşandı. Yarışmayı birinci olarak tamamlayan İtalya iken ülkemizde kardeş ülke Azerbaycan'ın performansı ve temsilcisi daha çok konuşuldu. Genç şarkıcı Samira Efendi adeta izleyenleri kendisine hayran bıraktı
23 Mayıs 2021 Pazar 17:01
Takip Et:
45 ülkeden canlı bağlanan ve 65’incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın finali dün akşam gerçekleşti. Eurovision tutkunları heyecanla yarışmayı izledi. Yarışma ülkemizde ise Youtube üzerinde canlı yayın ile izlendi. Yarışmada İtalya ve İsviçre’nin kıyasıya mücadele etmesi sonucu kazanan İtalya oldu.
Kardeş ülke mest etti
Bilindiği üzere ülkemiz Eurovision’ son olarak Can Bonomo ile katılmış ve dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yaptığı açıklama ile bu yarışmanın bir bloklaşma olduğunu ve ne kadar iyi hazırlanırsak hazırlanalım istediğimizi elde edemeyeceğimizi bu nedenle de artık yarışmaya katılmayacağımızı açıklamıştı. O günden beri Türkiye yarışmaya katılmıyor ve her sene yarışmaya olan özlem dile geliyordu. Türkiye katılmadığı süreçte kardeş ülke Azerbaycan’ı yalnız bırakmıyor ve gönülden desteklemeye devam ediyor. Yarışmada Azerbaycan’ı temsil eden Samira Efendi “Mata Hari” isimli şarkısıyla adeta izleyenleri mest etti. Şarkı ülkemizde kısa sürede en çok izlenenlerin arasında yer aldı. Yarışmada istediğini elde edemese de Samira ülkemizde coşku ve hayranlıkla izlendi ve takdir edildi.
İşte Samira’nın izleyenleri kendine hayran bırakan sahne performansı ve şarkısı;
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.