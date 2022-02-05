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Kardeş Gibiydiler film konusu. Kardeş Gibiydiler (Sleepers) film yorum incelemesi

Kardeş Gibiydiler (Sleepers) filmini merak eden izleyiciler filmin imbd puanını ve incelemesini merak ediyor. 1960 yılların filmi konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:37
Kardeş Gibiydiler film konusu. Kardeş Gibiydiler (Sleepers) film yorum incelemesi
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Sleepers filmini merak eden izleyiciler ‘Kardeşim Gibiydi’ filminin konusu araştırmaya devam ediyor. New York’un 1960 yıllarında çekilen bu filmde mafyaların uyuşturucu ile imtihanı yer alıyor. Çeşitli insanların bir araya gelmesi ile dengelerin değiştiği ortamda sadece güçlü kazanacak. Fakir ve güçsüz kişiler kazananlar olacak.

Lorenzo Carcaterra’nın ünlü romanından uyarlanan Sleepers filmi 1960 yılların muhteşem havası etkili olacak. O zamanda insanların çektiği zorluklar ve mücadeleler filmde konu edinecek. 4 tane muhteşem çocuk filmde yer alırken bunlar Michael, Shakes, Tommy ve John olacak. Bu dört arkadaşlar çocukluklarını beraber geçirecek.

Küçükken hayatın zorluğunu ve yoksulluğunun farkına varmayan muhteşem 4 çocuk anın keyfini çıkaracak. Partilere katılarak eğlenecek ve 4 arkadaşın birliği kendilerine mutluluk katacak. Bazen kafalarına göre yaşayan bu 4 arkadaşın mutlulukları ta ki yaşlı bir adama yaptıkları şaka ile son bulacak. Dört arkadaştan her birine 1 yıllık hapis cezası verilecek.

Hapishaneye giren dört arkadaşların muhteşem hayatı son bulurken filmde akışını değiştiriyor. ‘Psikolojik çöküntü’ ile devam eden arkadaşlar hapishanede oldukça zor zamanlar geçirecek. Fiziksel temaslara maruz kalan arkadaşlar, psikolojik travmalar yaşayacak. Günden güne artan tacizler ile arkadaşlar kendilerini ruhi açıdan kötü hissedecek.

Bir yıl aradan sonra dört arkadaş hayatlarını mahvettikleri hapishaneden çıkarlar ve çıktıklarında bu yaşananları bir daha hatırlamamaya konusu açılmayacağına söz verirler. Yaşadıklarını kimseyle paylaşmayacaklarına ve hayatlarına devam edeceklerini söylerler.

Aradan yıllar sonra hapishanede görevli gardiyanın karşılarına çıkması ile arkadaşlar tekrardan o kötü günleri anımsar. Bu sefer arkadaşlar bir araya gelerek intikam almak ister bu yolda bazı ölümler ve acı dakikalar yaşanacak.

Aksiyon ve dramatik filmde saniyeler ilerledikçe daha da heyecanlanmaya devam edecek. Filmde verilen mesajlar ile küçüklükte yaşanan psikolojik travmanın bireyin her zaman hayatında yer alacağı görülüyor. Birçok izleyiciden tam not alan film, imbd puanı 7,6 olarak notlara düştü.

Kardeş Gibiydiler (Sleepers) oyuncu kadrosu

  • Brad Pitt – Michael
  • Billy Crudup – Tommy
  • Jason Patric – Shakes
  • Ron Eldard – John
  • Robert De Niro – Father Bobby
  • Minnie Driver – Carol
  • Terry Kinney – Ferguson
  • Kevin Bacon – Nokes


Son Güncelleme: 05.02.2022 13:37
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Anahtar Kelimeler:
Kardeş GibiydilerSleepersFilm
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