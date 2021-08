Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti kaç yılında çekildi? Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti konusu ve oyuncuları

2003 yılında vizyona giren Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Gore Verbinski’nin yer aldığı film dünya çapında 654 milyon dolar elde ederek en çok gelir kazanan 4’üncü film konumunda yer alıyor. Filmin üzerinden yıllar geçse de, film elde ettiği yüksek gelir sayesinde hala listenin üst sıralarında bulunuyor. İzleyiciler Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti konusu ve oyuncularını merak ediyor.

Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti filmi konusu

Korsanlar tarafından kaçırılan genç Elizabeth’i kurtarmak için Will Tuner harekete geçer. Genç Will Tuner, Kaptan Jack Sparrow ile bir şekilde yakınlaşır ve Elizabeth’i kurtarmak için plan yapar. Jack Sparrow’un asıl amacı ise gemici Kara İnci’yi geri almaktır.

Korsanlar genç Elizabeth’i üzerindeki laneti kaldırmak için kullanmak ister. Ancak Elizabeth onların aradığı doğru kişi değildir. Doğru kişi Will Tuner’dan başkası değildir. Will Tuner, korsanları bulur ancak Elizabeth’i kurtarmak için Kaptan Jack Sparrow’un yardımına ihtiyacı vardır. Jack Sparrow ve genç Will Tuner korsanlara karşı zorlu bir savaşa girişecektir.

Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti oyuncuları

Filmin başrolü Jack Sparrow rolünde ünlü oyuncu Jonny Deep yer alırken, filmde Jonny Deep’e şu isimler eşlik etmektedir;

Geoffrey Rush - Rolü : Pirate Captain Barbossa/Captain Blackheart

Keira Knightley - Rolü : Elizabeth Swann

Orlando Bloom - Rolü : Will Tuner

Jack Davenport - Rolü : Norrington

Jonathan Pryce - Rolü : Govenor Weatherby Swann

John Boswall - Rolü : Wyven

Lee Arenberg - Rolü : Pintel