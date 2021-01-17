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Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Vizyona girdiği dönem çok beğenilen Karayip Korsanları Siyah İnci’nin Laneti filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İzleyiciler Karayip Korsanları Siyah İnci’nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.

17 Ocak 2021 Pazar 01:34
Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Başrollerinde Jonny Deep, Orlando Bloom ve Geoffrey Rush’ın yer aldığı Karayip Korsanları Siyah İnci’nin Laneti filmi 2003 yılında beyaz perdede yayınlandı. Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran efsaneleşmiş film bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Karayip Korsanları Siyah İnci’nin Laneti konusu

Kaptan Jack Sparrow ve demirci Will Tuner korsanlar tarafından kaçırılan Elizabeth’i kurtarmak için korku dolu sularda bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta Will Tuner sevdiği kızı kurtarmak isterken Kaptan Jack Sparrow altın madalyonun peşindedir. İkili farklı amaçlar için yola çıksa da yolun sonunda ikili birbirine farkında olmadan bağlanmıştır. Jack Sparrow ve Will Tuner Siyah İnci’nin lanetini sona erdirir ve kaptan gemisini yeniden alır.

Karayip Korsanları Siyah İnci’nin Laneti oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Johnny Depp - Captain Jack Sparrow

Geoffrey Rush -  Pirate Captain Barbossa/Captain Blackheart

Keira Knightley -  Elizabeth Swann

Orlando Bloom -  Will Tuner

Jack Davenport -  Norrington

Jonathan Pryce -  Govenor Weatherby Swann

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 01:34
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Anahtar Kelimeler:
Karayip KorsanlarıFilmKanal D
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