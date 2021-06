Kara Deliklerin Gizemi film konusu ve oyuncuları

Event Horizon Teleskop isimli proje adı ile çalışan bir grup araştırmacı, kara deliklerin üzerinde uzun bir araştırmaya çıkar. Detaylı incelemeler ile bir kutuptan diğer kutba; günler, aylar süren incelemelerin sonunda kara deliğin en yakın ve en gerçekçi görüntüsü ortaya çıkarmak için uğraşırlar. Kara deliklerin geçmişini ve geleceğini inceleyen araştırmacılar ünlü fizikçi Stephen Hawking önek almaktadır.

Yıllardır Hawking’in söylediği teorileri ele alarak çalışmalar yapan araştırmacılar bilim dünyasına yeni bilgileri kazandırmak için uğraşır. Kendisine yol gösteren ve her daim yanında olan kişiler ise Sasha Haco, Andrew Strominger ve Malcom Perry gibi ünlü isimler olmuştur.

1 Haziran’da dijital yayın platformu Netflix ekranlarında yayınlanan film The Edge of All We Know adlı belgesel filmde, kendilerine ait birtakım görüntüler ile karşımıza çıkacak.

Uzun yıllar önce ortaya çıkan kara delikler, astronomi ve teorik fizikte güncel olarak adını duyururken konu hakkında net bilgiler söylemek imkânsız. Kara delik için en net bilgi ise şudur; Galaksideki bir cismin basıncı kendisinin kütle çekimini aşamadığı pozisyonda düşmeye başladığını ve böylece maddelerin bir araya gelerek kara deliği oluşturduğunu söyler.

Peter Galison filmin yönetmeni olarak yer alırken 2020 yapım film belgesel tadında. Hawking’in düşüncelerinden yola çıkarak fizik teorilerini inceleyen araştırmacılar filmde sürükleyici dakikalar yaşatır. İMDB puanı 6,5 olan filmin oyuncu kadrosu sizlerle

The Edge of All We Know isimli belgeselin proje kısmında yer alan isimler şöyle:

Sheperd S. Doeleman

Andrew Strominger

Sasha Haco

Malcolm Perry

Lindy Blackbun

Gopal Narayanan

Gisela Ortiz León

Antonio Henández-Gómez

Janna Levin

David Sanchez

Heino Falcke

Dimitrios Psaltis

Chi-Kwan Chan

Sara Issaoun