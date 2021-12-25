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Kara Ada filminin konusu ne? Kara Ada filminin oyuncuları kimler?

18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Netflix platformunda yayınlanmaya başlayan Kara Ada filmi izleyicilerin merak konusu oldu. Birçok kişinin araştırdığı 'Kara Ada filminin konusu ne? Kara Ada filminin oyuncuları kimler?' sorularının yanıtlarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

25 Aralık 2021 Cumartesi 13:12
Kara Ada filminin konusu ne? Kara Ada filminin oyuncuları kimler?
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Alman yapımı olan Kara Ada filmi 18 Ağustos 2021 tarihinde Netfllix platformunda yayınlanmaya başladı. Dram, gerilim ve gizem türünde olan filmin yönetmen koltuğunda Miguel Alexandre otururken senaryoyu Lisa Carline ve Miguel Alexandre yazdı. Berlin şehrinde çekimleri tamamlanan filmin orijinal adı Schwarze Insel, uluslararası alanda ise Black Island’dır.

Kara Ada filminin konusu ne?

Dışarıdan huzurlu gibi görünen bir adanın karanlık sırları, adaya yeni gelen gizemli bir öğretmenle yakınlaşan yetim bir öğrenciyi pencesine almak üzere. Almanca öğretmeni olan Jonas ada kasabında tanıştığı Helena ile gizemli sırların içine düşerler. Film, Jonas merkezli ilerlesede ana kişi ilk dakikadan beri Helena ve onun gizemli tarafıdır. Haliyle adadaki bilinmeyen, üstü kapatılan sırların da ortaya çıkmasıyla tam bir bulmaca oyunu cereyan eder.

Kara Ada filminin oyuncuları kimler?

Philip Froissant – Jonas Hansen

Alice Dwyer – Helena Jung,

Hanns Zischler – Friedrich Hansen

Mercedes Müller – Nina Cohrs

Sammy Scheuritzel – Florian

Lieselotte Voß – Jule

Katharina Schütz – Ingrid Hansen

Jodie Leslie Ahlbon – Jonas’ın annesi

Marco Wittorf – Jonas’ın babası

Ilknur Boyraz


Son Güncelleme: 25.12.2021 13:12
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NetflixKara AdaBlack IslandKara Ada KonusuKara Ada Oyuncuları
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