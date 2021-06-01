Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi konusu nedir? Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi konusu ve oyuncuları

Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi televizyon ekranlarına geliyor. Yönetmenliğini Anthony Russo ve Joe Russo kardeşlerin üstlendiği Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Kaptan Amerika: Kış Askeri bu akşam 20:00 Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi konusu

Nick Fury Kaptan Amerika’ya algı projesinden bahseder. Projeye göre helikoptaşırlar gökyüzünde sabit şekilde durarak dakikada 1000 düşmanı öldürebilecek. Düşmanı DNA’sından tanıyacak olan sisteme Steve karşı çıkar. Steve proje ile ilgili dosyaları görmek ister ancak yetkileri kaldırılmıştır. Ortada bir oyun olduğu anlaşılır ve Fury S.H.I.E.L.D patronuna projeyi bir süre durdurmaları gerektiğini söyler ancak patron bunu kabul etmez. İşler çığırından çıkmıştır. İşleri düzeltme görevi ise her zaman olduğu gibi Kaptan Amerika’ya kalmıştır.

Kaptan Amerika Kış Askeri oyuncuları

Chris Evans

Samuel L. Jackson

Scarlett Johansson

Robert Redford

Sebastian Stan

Anthony Mackie

Cobie Smulders

Frank Grillo

Maximiliano Henández