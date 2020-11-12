İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı TV'de ilk kez Kanal D'de

Kanal D ekranlarında TV'de İlk Kez yayınlanacak olan Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi filmin konusunu merak ederken aynı zamanda dizinin oyuncu kadrosu da araştırılmaya başladı.

12 Kasım 2020 Perşembe 17:13
Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı TV'de ilk kez Kanal D'de
Takip Et:

Marvel evreninin ilk süper kahramanı olan Kaptan Amerika’nın hayatının anlatıldığı film serisinin belki de en sevilen filmi olan Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi Kanal D ekranlarında TV’de ilk kez yayınlanacağından dolayı pek çok kişi tarafından araştırılmaya başladı.

Yönetmen koltuğunda Russo kardeşlerin oturduğu filmde Chris Evans, Robert Downey Jr. ve Scarlett Johansson gibi ünlü isimler bulunuyor.


Kaptan Amerika ile Iron Man’ın kavga etmeleri sonucunda iki farklı ekip kurulurken filmde genel olarak bu iki ekibin birbirlerini alaşağı etmek için uğraşları büyük savaşları ve sonunda tekrar barışmaları konu ediliyor.

Fikir ayrılığı nedeni ile ikiye bölünen Yenilmezler kadrosunda ki karşıt görüşler ise; Hükümet yanlısı ve denetimli bir ekip ve özgürce halkı savunmak şeklinde. Kaptan Amerika kendilerini hükümet tarafından denetleme ve bilgi verme zorunluluğunda hissederken Iron Man özgürce halkı savunmayı düşünüyor. Bu durumda yaşanan fikir ayrılığı Yenilmezler’i ikiye bölüyor.

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı Kanal D ekranlarında TV’de ilk kez 20:00’da.

 



Son Güncelleme: 12.11.2020 17:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kaptan AmerikaKanal DTvde Ilk Kez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor

Popüler Haberler

Memurlar ve emekli memurlar ne zaman maaş alır? 2020 Memur maaşları ne zaman yatar?
Google haritalara konum ekleme ücretsiz midir? 2020 Google maps ücretsiz konum ekleme
Altın ne kadar oldu? 14 Kasım 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 14 Kasım 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 14 Kasım 2020 Cumartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 14 Kasım 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 14 Kasım 2020 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Kasım 2020 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 14 Kasım 2020 Cumartesi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Kasım 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 14 Kasım 2020 Cumartesi ürünleri
Tövbeler Olsun dizisinin Cemresi Merve Erdoğan'ın hayatı
Evlilik yardımı şartları nelerdir? Evlilik yardımından kimler yararlanabilir?
İŞKUR aracılığı ile daimi 10 bin işçi alımı yapılacak! 2019 İŞKUR personel alımı ve güncel iş ilanları
0 faizli hayvancılık kredileri ziraat bankası 2020
Batı Nil Vürüsü nedir? Virüs nasıl ve ne yolu ile bulaşır? Batı Nil Vürüsü belirtileri neler?
Emekli maaş hesaplama: 4a SSK-BAĞKUR E-devlet emekli maaşı sorgulama
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
Esnafa en iyi kredi ve hizmet sunan banka hangisidir?
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
Halkbank pandemi sosyal hayatı destekleme kredisi şartları nelerdir? 13 Kasım 2020 Cuma Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları
Kırmızı Oda Hayat kimdir ? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.