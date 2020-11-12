Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı TV'de ilk kez Kanal D'de

Marvel evreninin ilk süper kahramanı olan Kaptan Amerika’nın hayatının anlatıldığı film serisinin belki de en sevilen filmi olan Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi Kanal D ekranlarında TV’de ilk kez yayınlanacağından dolayı pek çok kişi tarafından araştırılmaya başladı.

Yönetmen koltuğunda Russo kardeşlerin oturduğu filmde Chris Evans, Robert Downey Jr. ve Scarlett Johansson gibi ünlü isimler bulunuyor.

Kaptan Amerika ile Iron Man’ın kavga etmeleri sonucunda iki farklı ekip kurulurken filmde genel olarak bu iki ekibin birbirlerini alaşağı etmek için uğraşları büyük savaşları ve sonunda tekrar barışmaları konu ediliyor.

Fikir ayrılığı nedeni ile ikiye bölünen Yenilmezler kadrosunda ki karşıt görüşler ise; Hükümet yanlısı ve denetimli bir ekip ve özgürce halkı savunmak şeklinde. Kaptan Amerika kendilerini hükümet tarafından denetleme ve bilgi verme zorunluluğunda hissederken Iron Man özgürce halkı savunmayı düşünüyor. Bu durumda yaşanan fikir ayrılığı Yenilmezler’i ikiye bölüyor.

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı Kanal D ekranlarında TV’de ilk kez 20:00’da.