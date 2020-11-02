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Kanunsuz Topraklar ne zaman başlayacak? Fox TV Kanunsuz Topraklar dizisi konusu ve oyuncuları

Fox TV'de yayınlanacak yeni dizilerden biri olan Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu merak edilenler arasında yer aldı. Dizinin yayın tarihi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı...

02 Kasım 2020 Pazartesi 23:01
Kanunsuz Topraklar ne zaman başlayacak? Fox TV Kanunsuz Topraklar dizisi konusu ve oyuncuları
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Fox TV ekranlarında yeni dizilerin izleyici karşısına geçmesi için hazırlıklar başladı. Son olarak Gold Film tarafından ortaya konacak olan Kanunsuz Topraklar dizisi için kollar sıvandı.

Kanunsuz Topraklar Dizisi Oyuncuları Kimdir?

Zülküf Yücel tarafından kaleme alınan Kanunsuz Topraklar dizisinin yönetmenliğini ise Faruk Teber üstleniyor. En son Kızlarım dizisi için senaryo yazarlığı yapan Zülküf Yücel ortalama iki sene verdiği aranın sonrasında Kanunsuz Topraklar dizisi için çalışmaya başladı.


Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan dizi için oyuncu seçimleri de başladı. Diğer yandan dizi için çalışmaların başlamasının Fox TV’de halihazırda yayınlanan dizilerinden bazılarının final yapacağını gösterdiği ifade edildi.

En çok izlenen dizileri kapsamında yayınlayan kanallardan biri olarak karşımıza çıkan Fox TV’nin yeni dizilerinden olacak olan Kanunsuz Toprakları’ın ilk haftalarda reytinglerinin yüksek olması dizi adına önem arz ediyor. Aksi takdirde Fox TV’nin çok uzatmadan diziyi finale götürerek yayından kaldırabileceği düşünülüyor.

Kanunsuz Topraklar Dizisi Oyuncu Kadrosu

Dizinin oyuncu kadrosu hakkında şimdiye kadar bir açıklama yapılmış değil. Cast çalışmaları devam eden dizinin oyuncuları belli olmaya başladığında yine sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



Son Güncelleme: 02.11.2020 23:01
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Fox TvKanunsuz Topraklar
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