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Kanunsuz Topraklar Gülfem ( Esra Bilgiç ) kimdir?

Kanunsuz Topraklar dizisi yaz ayında televizyonlarda yerini alacak. Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosuyla kendinden söz ettirmektedir. Kanunsuz Topraklar dizisinde Gülfem karakteri merak edilmektedir. Kanunsuz Topraklar Gülfem kimdir? Bu haberimizde Kanunsuz Topraklar dizisinde Gülfem karakterini canlandıran Esra Bilgiç ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Esra Bilgiç hakkında detaylar...

05 Haziran 2021 Cumartesi 20:08
Kanunsuz Topraklar Gülfem ( Esra Bilgiç ) kimdir?
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Kanunsuz Topraklar dizisi yakın zamanda TV ekranlarında yerini alacak. Kanunsuz Topraklar dizisinde yer alan Gülfem karakterini Esra Bilgiç canlandıracak.Esra Bilgiç kimdir?

Kanunsuz Topraklar Gülfem ( Esra Bilgiç )

Kanunsuz Topraklar dizisinin yapımcılığını Gold Film yapacak. Gülfem karakteri ünlü bir madencinin kızı olarak karşımıza çıkar. Maden ocağında çalışan Davut ile olan hikayesi dizide aktarılacak. Gülfem karakterini canlandıran Esra Bilgiç 14 Ekim 1992 senesinde Ankara’da doğdu. En son Ramo dizisinde Sibel karakteriyle çok fazla dikkat çekti.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun rolüyle de beğenileri kazanmıştı. Esra Bilgiç’im rol aldığı yapımlar;

Diriliş Ertuğrul (Halime Hatun) – 2014 / 2018

Bir Umut Yeter (Derya) – 2018

Ramo (Sibel) – 2020 / 2021

Kanunsuz Topraklar (Gülfem) – 2021

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 05.06.2021 20:08
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