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Kanunsuz Topraklar dizisinin seti nerede? Kanunsuz Topraklar dizisi nerede çekilecek?

Fox TV’nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar, Eylül 2021’de izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Uğur Güneş ile Hülya Avşar’ın bulunduğu dizinin çekim hazırlıkları başlıyor. İşte detaylar!

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:40
Kanunsuz Topraklar dizisinin seti nerede? Kanunsuz Topraklar dizisi nerede çekilecek?
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Kanunsuz Topraklar dizisi nerede çekilecek?

Kanunsuz Topraklar dizisine dahil olan oyuncular, çekimlerin yapılacağı Zonguldak’a gitmek için yüksek miktarda para talebinde bulundular. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, bu durumu değerlendirerek bütün oyunculara haftada %25 daha fazla ücret ödemektense Zonguldak’ı İstanbul’a getirmeyi tercih etti. Bu yüzden Beykoz Kundura Fabrikası Zonguldak sokaklarının birebir aynısı haline getirildi. Aynı zamanda, İstanbul Anadolu yakasında yer alan ve faal durumda olan maden ocakları da dizinin çekimlerinde kullanılacak.

Kanunsuz Topraklar isimli dizide, maden ocakları sahibi olan zengin bir iş adamının kızı ile patronunun kızına aşık olan bir maden işçisinin hikayesi ele alınacak. Hikaye klasikleşmiş zengin kız fakir oğlan hikayesi gibi görülmesine rağmen dizide bambaşka bir hikaye seyirci ile buluşacak.



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:40
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KanunsuzTopraklarDiziSetNerede
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