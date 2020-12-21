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Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu

21 Aralık 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 21 Aralık 2020 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:17
Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
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Fox TV ekranlarının 2021 yılında vizyona girecek olan dizisi Kanunsuz Topraklar hakkın yeni detaylar ortaya çıkıyor. Dizi severler yeni dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel kaleme alırken dizinin yönetmenliğini Faruk Teber yapacak. Yeni dizinin cast çalışmalarını ise hala devam ederken başroller henüz belirlenmedi.

Kanunsuz Topraklar dizisi konusu

Yeni dizi Kanunsuz Topraklar’da doğu kültürü ve töre hikayesi anlatılacak. Dizide kanunun, polisin giremediği mafya ve ağaların hakim olduğu topraklarda yaşanan olaylar anlatılacak.

Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor?

Kanunsuz Topraklar dizisinin çok büyük ihtimalle çekimleri doğu illerinden birinde yapılacak. Öte yandan dizinin ilerleyen bölümlerde İstanbul’da devam etmesi de bekleniyor.

Kanunsuz Topraklar ne zaman yayınlanacak?

Kanunsuz Topraklar dizisinin 2021 yılının ilk aylarında yayın hayatına başlaması bekleniyor. Henüz cast aşaması devam eden dizinin yayın tarihi şuan için net değil.



Son Güncelleme: 21.12.2020 15:17
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Fox TvDizi
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